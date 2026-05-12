Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb

12.05.2026 6:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Prezident Fedu v Chicagu Austan Goolsbee v rozhovoru pro Bloomberg řekl, že „je optimistou, co se týče poklesu sazeb, jestliže inflace začne zase klesat ke 2 %.“ Dodal však, že „nyní se to ale neděje“. A to v něm podle jeho slov budí vlastně obavy a jeho optimismus klesá. Po tomto úvodu prezentoval svůj detailnější pohled na další vývoj v ekonomice a monetární politice.

Goolsbee připomněl, že inflace se drží nad cílem centrální banky již pět let, po většinu času ale klesala zpět ke 2 %. Minulý rok se ovšem tento proces zastavil, i když „se doufalo, že jde o přechodný jev kvůli tomu, že cla mají jen jednorázový dopad.“ Nyní se ale přidává ropný šok, takže se do inflace už promítá více vlivů a podle ekonoma je právě ona nyní tématem číslo jedna. K tomu zmínil, že už předtím, než se stal členem vedení Fedu, byl spíše skeptický ohledně tzv. forward guidance. Tedy snahy indikovat další vývoj monetární politiky. Tento přístup začal být používán v době velmi nízkých sazeb, kdy už s nimi nešlo hýbat směrem dolů. Nyní je situace rozdílná a podle ekonoma vedení Fedu neví, co udělá na svém dalším zasedání, o delším období nemluvě.

Goolsbee poukázal na to, že nastupující šéf Fedu Kevin Warsh se k forward guidance staví také rezervovaně a mají tak na toto téma podobný názor. K dalšímu vývoji monetární politiky pak řekl, že by se nyní nemělo uvažovat jen o možnosti snižování sazeb, a to z toho důvodu, jak dlouho už je inflace nad cílem a jak se zastavil její posun směrem k němu. „Inflace nyní roste, nová data jsou horší než ta měsíc stará. A to v oblastech, kde by k tomu docházet nemělo. Stále doufám, že se ukáže, že jde přechodnou věc,“ řekl ekonom. Pokud ale ne a trh práce bude stabilní, „bude třeba věnovat inflaci pozornost.“

Zkušenost z řady ekonomik ukazuje, že pokud se změní inflační očekávání a lidé začnou počítat s tím, že inflace se bude držet na vyšších hodnotách, „bude pak mnohem těžší ji snížit zpět k cíli.“ Goolsbee podle svých slov doufá, že k tomu momentálně nedochází. V minulosti ale spotřebitelé reagovali citlivě na změnu cen ropy. Nyní by tedy ekonom nebyl překvapený, kdyby došlo ke zhoršení sentimentu a je třeba sledovat, jak se mění očekávání u inflace. „Znovu objevujeme, že stagflační šoky jsou ty z nejhorších,“ dodal s tím, že během nich má centrální banka omezené pole působnosti.

Goolsbee zdůraznil, že trh práce se zřejmě stabilizoval a i proto by Fed měl klást důraz na inflaci, která se v poslední době opět vydala tím horším směrem. Kevin Warsh pak podle něj přijde do Fedu „s řadou nových nápadů“, které se budou mimo jiné týkat vývoje rozvahy centrální banky a komunikace s veřejností. Podle Goolsbeeho je to vítané. K rozvaze Fedu pak řekl následující: Může být menší, nevím, jestli je to nyní nutné. Hodně to souvisí s tím, jak je vlastně implementována monetární politika. Dříve to bylo zejména přes operace na volném trhu, nyní se důraz přesunul na politiku přebytečných rezerv a jejich úročení. Tento posun sebou nese automaticky zvýšení rozvahy centrální banky. „Se zájmem očekávám, s čím v této oblasti přijde nový předseda Rady guvernérů,“ dodal ekonom.

 

12.05.2026
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  
10:01Skupina ČSOB v 1. čtvrtletí: Pokračující růst úvěrů firmám na investice i domácnostem na nové bydlení
9:43Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje
9:09Rozbřesk: Češi utrácejí rychle nehledě na blízkovýchodní krizi. Může je inflace zbrzdit?
8:53Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném  
6:02Goolsbee: Klesající inflační optimismus, není dobré vylučovat růst sazeb
11.05.2026
17:30TESLA KARLÍN, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
17:05PODCAST Týdenní výhled: Trump míří do Číny, výsledková sezóna je nejsilnější za pět let  
15:05Mag7 jednou skončí, její relevance ale nyní zase roste
13:36ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
12:09Dluhopisy a zlato lehce zklamaly zprávy o Íránu, akcie začínají týden smíšeně  
11:59Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel
10:25Maloobchodní tržby zrychlily růst na 4,9 procenta, růst tržeb ve službách mírně zpomalil
10:22BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle
9:27Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
8:54Rozbřesk: Proč guvernér Michl odmítá přepnout na „jestřábí“ režim?

Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět