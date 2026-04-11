Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?

11.04.2026 9:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Noah Smith si myslí, že americká „cena benzínu 4 dolary za galon není historicky tak vysoká. Pokud ji porovnáte s příjmy, je nyní podstatně nižší než na začátku roku 2010. To je ale slabá útěcha pro lidi, kteří musí každý den dojíždět do práce a kterým se právě zvýšily výdaje za benzín o 50 %... Ale víte, kdo nemá podobné problémy? Majitelé elektromobilů.“

Smith v rozsáhlé úvaze nad elektromobilitou poukazuje na to, že „analýza Autoblogu z loňského prosince zjistila, že řidiče elektromobilů stojí jedna ujetá míle pouze 5 centů, ve srovnání s 12 centy u benzínových aut. A to bylo předtím, než válka v Íránu prudce zvýšila cenu benzínu.“ K tomu dodává: „Po celá léta platilo, že kdykoli jsem řekl, že elektromobily jsou budoucností, přišla v reakci záplava nesmyslů. Hovořilo se o strachu z dojezdu, i přesto, že ten se za poslední desetiletí ztrojnásobil. Nabíjení prý trvá dlouho, ale lidé si neuvědomují, že elektromobily se nabíjejí i během spánku.“

Ekonom připomíná, že „Elon Musk byl jedním z největších Trumpových zastánců elektromobilů, ale současná vláda proti nim zahájila křížovou výpravu. Zrušila vládní podporu americkým továrnám na baterie a zrušila dotace na elektromobily.“ Na volně fungujícím trhu by ukončení těchto dotací podle Smithe nevadilo, „protože čínské baterie a elektromobily jsou stejně mnohem levnější.“ Ale americká cla jsou tak vysoká, že čínské baterie a auta jsou kvůli nim uměle extrémně předražené. Výsledkem řady faktorů pak je, že „prodej elektromobilů celosvětově prudce rostl, ale ve Spojených státech stagnoval a následně klesl.“

USA tedy v této klíčové technologii „alarmujícím způsobem zaostávají“ a zároveň „Spojené státy se stahují z procesu transformace, kterou velká část světa prochází.“ Pokles výroby elektromobilů v USA je podle ekonoma problémem průmyslové konkurenceschopnosti s přímými důsledky pro budoucnost amerických automobilek, dodavatelů a pracovníků v automobilovém průmyslu. Zaostávající výroba elektromobilů a jejich pomalejší adopce „může udržovat ceny na vyšší úrovni, oddálit pokrok ve vývoji a výrobě baterií i softwaru a zvýšit riziko, že v budoucnu bude hodnota v automobilovém průmyslu tvořena jinde.“

Ekonom si je vědom toho, že uzavření Hormuzského průlivu a konflikt v oblasti má dopad i na ceny zemního plynu a někde se může projevit v cenách elektrické energie. „Nicméně USA jsou ve zcela jiné situaci. Trhy se zemním plynem jsou fragmentované, protože jeho přeprava v kapalné formě je nákladná. To znamená, že USA s jejich hojnými zásobami plynu z břidlic nejsou příliš ovlivněny válkami v zahraničí. Ceny této komodity tak ve Spojených státech vzrostly jen nepatrně. A i to je způsobeno především boomem umělé inteligence a chladnou zimou, tvrdí Smith. S tím, že „pokud jste Američan, který řídí elektromobil, válka s Íránem vás bolí mnohem méně.“

Dodávky ropy se sice mohou plně obnovit a ceny paliv klesnout, ale podle ekonoma bude stále platit, že „cena ropy, a tedy i cena plynu, je extrémně náchylná na změny v nabídce. Poptávka po ropě je přitom v krátkodobém horizontu velmi málo citlivá na cenu. Pokud totiž dojde k malému narušení dodávek, je pro mnoho lidí velmi těžké přestat jezdit do práce autem nebo přepravovat věci nákladními vozy, loděmi a letadly. Ropa je také nepostradatelným vstupem do výroby plastů, které jsou nezbytné pro velkou část moderní ekonomiky. Takže když dojde k nějakému narušení dodávek, většina lidí se rozhodne platit vyšší ceny a ty jdou výš a výš.“

Pokračování v zítřejším Víkendáři.




Tesla ukončí výrobu Modelů S a X. Místo luxusních elektromobilů přijdou humanoidní roboti
29.01.2026 9:44
Tesla ukončí výrobu Modelů S a X. Místo luxusních elektromobilů přijdou humanoidní roboti
Tesla po výsledcích za 4Q 2025 oznámila, že příští kvartál v podstatě ...
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
09.02.2026 11:37
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
Prezident kolínského závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ...
Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
08.04.2026 11:31
Příměří s Íránem zanechává pět hlavních nezodpovězených otázek
Detaily dvoutýdenního „oboustranného příměří“, které americký preziden...
Od jakého dna by se akcie odrážely?
09.04.2026 17:05
Od jakého dna by se akcie odrážely?
Podle některých názorů se americký akciový trh již dostal na své dno a...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.04.2026
9:56Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
10.04.2026
22:02Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila  
17:07Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence
11:08Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními  
11:01Akcie Nvidie se obchodují blízko úrovni, kde analytici očekávají průlom  
10:34Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst
9:59Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
9:26Rozbřesk: Český průmysl drží linii - zatím
8:49USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace  
6:06Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo
09.04.2026
22:00Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě  
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět