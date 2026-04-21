Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
UnitedHealth se oklepává z loňského šoku. Dobrými výsledky a zlepšeným výhledem si znovu získává důvěru investorů

21.04.2026 15:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americká zdravotnická skupina UnitedHealth eviduje po loňském kolapsu známky zlepšení ve svém podnikání. Svými hospodářskými výsledky za letošní první čtvrtletí překvapivě výrazně předčila odhady Wall Street, a navíc zvýšila celoroční výhled zisku. Akcie reagují v premarketu silným růstem bezmála o osm procent.

Upravený zisk na akcii činil v prvních třech měsících tohoto roku 7,23 dolaru na akcii, což překonalo i ty nejoptimističtější odhady analytiků, kteří v průměru čekali 6,61 dolaru. Tržby vzrostly meziročně o dvě procenta na 111,72 miliardy dolarů, zatímco trh počítal „jen“ s 109,66 mld. USD. Pozitivně překvapil zejména vývoj nákladů na zdravotní péči, což vedení společnosti umožnilo zvýšit celoroční výhled zisku o 50 centů na akcii.

„Firma dodala kombinaci velmi silných čísel a výrazně lepšího výhledu na celý rok 2026, což trh vnímá jako jasný signál zlepšující se ziskovosti. Klíčovým pozitivem byl nižší poměr zdravotních nákladů (vyjadřující podíl pojistného vyplaceného na péči), který byl 83,9 procenta oproti očekávaným 85,5 procenta, což potvrzuje dobrou kontrolu nákladů v pojišťovacím byznysu,“ vyzdvihl hlavni pozitivum na výsledcích UnitedHealth analytik Patria Finance Jakub Blaha.

Podle finančního ředitele společnosti Waynea DeVeydta se na zlepšení této metriky podílelo aktivnější řízení nákladů, mírnější chřipková sezóna a pozitivní vliv rezerv z minulých období.

Zvýšení výhledu na minimálně 18,25 dolaru na akcii DeVeydt označil za obezřetný krok. „Dokud neuvidíme více dat za duben a květen, nechceme jít dál než o těch 50 centů,“ přiznal. Podle Blahy přesto i toto zvýšení, které rovněž překonalo konsenzus analytiků, posiluje důvěru investorů po zbytek roku.

Jednotka Optum Health, jež se zaměřuje na poskytování zdravotní péče, vykázala upravený provozní zisk 1,3 miliardy dolarů při marži 5,4 procenta, což výrazně překonalo očekávání trhu. Přitom právě tato divize, která byla v minulosti klíčovým zdrojem ziskovosti, loni trpěla kvůli růstu nákladů a tlaku na úhrady. To se projevilo i na akciích firmy, které v loňském roce klesly o výrazných 35 procent.

Nejnovější výsledky nicméně naznačují, že se situace zlepšuje rychleji, než se původně čekalo, i když firma zůstává opatrná, protože první kvartál bývá tradičně nejsilnější.

UnitedHealth také plánuje do konce druhého čtvrtletí odkoupit vlastní akcie v hodnotě minimálně dvou miliard dolarů v rámci stávajícího programu.

Navzdory lepším výsledkům ale UnitedHealth nadále přichází o část klientů, což souvisí se zvyšováním cen napříč pojistnými plány. Podle DeVeydta však úbytek členů odpovídá interním předpokladům a nedosahuje nejhorších scénářů.

Změny v Medicare

Největší americká zdravotní pojišťovna se stále snaží obnovit důvěru investorů po loňském šoku, kdy náhle zhoršila výhled hospodaření. Hlavním problémem byly změny v platbách programu Medicare, které měly podle regulátorů zpřesnit systém úhrad, ale pro UnitedHealth znamenaly miliardové výpadky v příjmech.

Firma očekává, že jen letos ji tyto změny připraví zhruba o šest miliard dolarů. Vedení tvrdí, že reaguje rychle a znovu vyjednává o smlouvách, redukuje počet klientů s nízkou marží a prodává část provozovaných klinik.

Kromě dobrých výsledků DeVeydt zmínil ještě jedno pozitivum: UnitedHealth začíná sklízet první plody investic do umělé inteligence. Společnost letos plánuje do AI vložit přibližně 1,5 miliardy dolarů a podle vedení dosahuje návratnosti nejméně v poměru 2:1, přičemž pozitivní efekty se projevují do 12 měsíců od nasazení.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět