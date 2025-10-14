Hledat v komentářích

Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize

14.10.2025 13:09
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Farmaceutická společnost Johnson & Johnson zveřejnila kvartální výsledky, které překonaly očekávání Wall Street, a zároveň navýšila svůj výhled na tržby za fiskální rok 2025. Také oznámila plán oddělit svou ortopedickou divizi do samostatné firmy. Akcie společnosti J&J, sídlící v New Jersey, v předobchodní fázi rostly téměř o 2 procenta, aktuálně rostou o 0,8 procent.

J&J si za třetí kvartál zapsal upravený zisk na akcii 2,80 USD, oproti očekávaným 2,76 USD, meziročně o 91 procent vyšší. Pomohly mu k tomu i tržby lehce nad očekáváním trhu ve výši 23,99 miliardy dolarů (vs odhad 23,75 mld. USD). Přičemž tržby z farmaceutických produktů vzrostly meziročně o 6,8 procent na 15,56 miliardy USD (vs odhad 15,42 mld. USD). Významný podíl měl lék Darzalex na léčbu krevních nádorů, který přinesl 3,67 miliardy USD, v souladu s očekáváním. Tržby z lékařských zařízení vzrostly rovněž o 6,8 % na 8,43 miliardy USD, zejména díky produktům pro elektrofysiologii.

Zdravotnický konglomerát nyní očekává letošní tržby ve výši 93,5 až 93,9 miliardy dolarů, což je o zhruba 300 milionů více, než činil předchozí odhad, a nad očekáváním analytiků (93,4 miliardy USD podle dat LSEG). 

Spolu s pozitivním výhledem firma uvedla, že plánuje vyčlenit ortopedickou divizi do samostatné společnosti s názvem DePuy Synthes během následujících 18 až 24 měsíců, píše Reuters. Půjde o druhé velké oddělení části firmy od roku 2023. Ortopedická divize J&J, která vyrábí implantáty kyčlí, kolen a ramen, chirurgické nástroje a další produkty, vygenerovala v loňském roce tržby kolem 9,2 miliardy dolarů, tedy přibližně 10 % celkových příjmů.

Finanční ředitel J&J Joe Wolk uvedl, že firma zvažuje různé cesty oddělení ortopedické divize, přičemž preferovanou variantou je daňově výhodné vyčlenění, ale nevylučuje ani jiné možnosti. Ačkoli je ortopedická divize zisková, Wolk poznamenal, že další fáze inovací v ortopedii je „mimo náš rámec a pravděpodobně v lepších rukou jinde.“ 

Firma uvedla, že se chce v rámci restrukturalizace zaměřit na segmenty s vysokým růstem a marží, jako jsou onkologie, imunologie, neurovědy, chirurgie, péče o zrak a kardiovaskulární oblast. „S ostřejším zaměřením na šest prioritních oblastí – onkologii, imunologii, neurovědy, kardiovaskulární medicínu, chirurgii a péči o zrak – vstupuje Johnson & Johnson do nové éry zrychleného růstu a inovací, s průkopnickými léčebnými postupy, které budou i nadále měnit životy lidí," uvedl ve zprávě k výsledkům CEO J&J Joaquin Duato.





