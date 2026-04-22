Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019

v prvním čtvrtletí letošního roku vykázal výrazné zlepšení hospodaření, když se mu podařilo snížit odliv hotovosti výrazně pod očekávání analytiků. Záporné cash flow za první tři měsíce roku dosáhlo 1,45 miliardy dolarů, zatímco trh počítal se zhruba 2,61 miliardy dolarů. Hlavním faktorem byla vyšší produkce a dodávky letadel, které se dostaly na nejvyšší úroveň za první čtvrtletí od roku 2019. Akcie reagují v premarketu růstem o téměř 4 %
Počet dodaných komerčních letadel vzrostl meziročně o 10 % na 143 strojů. Tento nárůst se promítl i do tržeb, které se zvýšily o 14 % na přibližně 22,2 miliardy dolarů. Firma těží zejména z postupného navyšování výroby úzkotrupých letounů rodiny 737, což je klíčový krok ke stabilizaci financí a postupnému snižování dluhu.
Vedení společnosti současně potvrdilo celoroční výhled volného peněžního toku. i nadále očekává, že v roce 2026 vygeneruje volné cash flow v rozmezí 1 až 3 miliardy dolarů. Podle generálního ředitele Kellyho Ortberga firma pokračuje v úsilí o posílení firemní kultury a obnovu důvěry zákazníků, přičemž hodnota zakázkové knihy se blíží 700 miliardám dolarů.
Na provozní úrovni zmiňuje několik významných milníků, včetně mise Artemis II, která byla tento měsíc vypuštěna pomocí rakety Space Launch System vyrobené právě Boeingem. Zároveň firma pokračuje ve zvyšování produkce i tempa dodávek, což je podle vedení nezbytné pro návrat k dlouhodobé ziskovosti po náročném období posledních let.
Výsledky nicméně nadále zatěžují provozní komplikace. byl nucen opravit přibližně 25 letadel 737 Max poté, co byl zjištěn problém s poškozenou kabeláží. Dodávky některých letadel 787 Dreamliner byly zase pozdrženy kvůli nedostatku sedadel a interiérových komponent. Na hospodaření měly negativní dopad i integrační obtíže v nově převzaté společnosti Spirit AeroSystems.
Čistá ztráta na upravené bázi dosáhla v prvním čtvrtletí 20 centů na akcii. Jde o podstatně lepší výsledek, než s jakým počítali analytici, kteří očekávali ztrátu 76 centů na akcii. Finanční ředitel Jay Malave již v březnu upozornil, že posunul cíl dosažení kladných marží v klíčové komerční divizi o jeden rok, nově až na rok 2027.
Pozornost investorů se nyní bude upínat k dalším detailům o vývoji klíčových programů, zejména v kontextu konkurence s Airbusem. Významnou roli hraje například program širokotrupého letounu 777X. Důležitým signálem je i vyjádření šéfa amerického regulátora FAA, podle něhož úřad zatím nezjistil problémy, které by oddálily certifikaci variant 737 Max 7 a 10 nad rámec roku 2026. Obě verze procházejí letovými testy v rámci certifikačního procesu, který zahrnuje i úpravy řešící bezpečnostní problém se systémem odmrazování motorů.