Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019

22.04.2026 14:43
Autor: Redakce, Patria.cz

Boeing v prvním čtvrtletí letošního roku vykázal výrazné zlepšení hospodaření, když se mu podařilo snížit odliv hotovosti výrazně pod očekávání analytiků. Záporné cash flow za první tři měsíce roku dosáhlo 1,45 miliardy dolarů, zatímco trh počítal se zhruba 2,61 miliardy dolarů. Hlavním faktorem byla vyšší produkce a dodávky letadel, které se dostaly na nejvyšší úroveň za první čtvrtletí od roku 2019. Akcie reagují v premarketu růstem o téměř 4 %

Počet dodaných komerčních letadel vzrostl meziročně o 10 % na 143 strojů. Tento nárůst se promítl i do tržeb, které se zvýšily o 14 % na přibližně 22,2 miliardy dolarů. Firma těží zejména z postupného navyšování výroby úzkotrupých letounů rodiny 737, což je klíčový krok ke stabilizaci financí a postupnému snižování dluhu.

Vedení společnosti současně potvrdilo celoroční výhled volného peněžního toku. Boeing i nadále očekává, že v roce 2026 vygeneruje volné cash flow v rozmezí 1 až 3 miliardy dolarů. Podle generálního ředitele Kellyho Ortberga firma pokračuje v úsilí o posílení firemní kultury a obnovu důvěry zákazníků, přičemž hodnota zakázkové knihy se blíží 700 miliardám dolarů.

Na provozní úrovni Boeing zmiňuje několik významných milníků, včetně mise Artemis II, která byla tento měsíc vypuštěna pomocí rakety Space Launch System vyrobené právě Boeingem. Zároveň firma pokračuje ve zvyšování produkce i tempa dodávek, což je podle vedení nezbytné pro návrat k dlouhodobé ziskovosti po náročném období posledních let.

Výsledky nicméně nadále zatěžují provozní komplikace. Boeing byl nucen opravit přibližně 25 letadel 737 Max poté, co byl zjištěn problém s poškozenou kabeláží. Dodávky některých letadel 787 Dreamliner byly zase pozdrženy kvůli nedostatku sedadel a interiérových komponent. Na hospodaření měly negativní dopad i integrační obtíže v nově převzaté společnosti Spirit AeroSystems.

Čistá ztráta na upravené bázi dosáhla v prvním čtvrtletí 20 centů na akcii. Jde o podstatně lepší výsledek, než s jakým počítali analytici, kteří očekávali ztrátu 76 centů na akcii. Finanční ředitel Jay Malave již v březnu upozornil, že Boeing posunul cíl dosažení kladných marží v klíčové komerční divizi o jeden rok, nově až na rok 2027.

Pozornost investorů se nyní bude upínat k dalším detailům o vývoji klíčových programů, zejména v kontextu konkurence s Airbusem. Významnou roli hraje například program širokotrupého letounu 777X. Důležitým signálem je i vyjádření šéfa amerického regulátora FAA, podle něhož úřad zatím nezjistil problémy, které by oddálily certifikaci variant 737 Max 7 a 10 nad rámec roku 2026. Obě verze procházejí letovými testy v rámci certifikačního procesu, který zahrnuje i úpravy řešící bezpečnostní problém se systémem odmrazování motorů.


Čtěte více:

Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
22.04.2026 13:40
Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
Ed Yardeni z Yardeni Research pro Bloomberg uvedl, že v minulosti byly...
Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
22.04.2026 11:14
Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom zvažuje úplné slou...
Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
22.04.2026 12:16
Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
Evropská komise zveřejnila řadu opatření k řešení dopadů konfliktu na ...
Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra
22.04.2026 12:18
Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra
Opakované hrozby amerického prezidenta směrem k Íránu už na trzích nen...


Aktuální komentáře
22.04.2026
17:05ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
16:46Cyklus AI známky churavění nejeví, výsledky ASM překonaly očekávání na všech frontách  
15:53Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta
15:38GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima
14:43Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019
13:40Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny
12:18Z Trumpova ultimáta opět nic nebylo, pro trhy to ale není jasná výhra  
12:16Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
11:14Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
10:58Akcie výrobců pamětí zůstávají ve srovnání s TSMC či Nvidií levné. Otázkou je, zda vstoupily do supercyklu  
9:18SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
9:06Rozbřesk: Americký spotřebitel zatím ignoruje válku a dál utrácí
8:38Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu  
6:06Čína se na poli nových technologií pohybuje rychlostí světla. Kvůli konfliktu panují obavy, ale ne krize
21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?
15:10UnitedHealth se oklepává z loňského šoku. Dobrými výsledky a zlepšeným výhledem si znovu získává důvěru investorů
14:40NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Změna v dozorčí radě společnosti
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí

