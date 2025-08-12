Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny

Dohoda Bílého domu s výrobci čipů a AMD o tom, že firmy budou 15 procent ze svých tržeb v Číně posílat americké vládě, je neortodoxní a bezprecedentní, míní právní experti, podle kterých je možné, že věc skončí u soudu.
Začátkem týdne se objevila zpráva, že a AMD mohou obnovit prodeje svých čipů v Číně výměnou za podíl americké vlády na tamním zisku. Právní experti však namítají, že ani prezident, ani Kongres nemají pravomoc zdanit vývoz.
Článek I, oddíl 9 Ústavy Spojených států, známý jako Klauzule o vývozu, zakazuje takové odvody a říká: "Na zboží vyvážené z jakéhokoli státu nesmí být uvalena žádná daň ani clo."
„Ústava jasně říká, že ve skutečnosti nemůže existovat žádná daň z vývozu," řekl Yahoo Finance Douglas Jacobson, právník mezinárodního obchodu z Jacobson Burton Kelley. „Podle mého názoru je to neústavní daň z vývozu,“ dodal.
Příklad z minulosti
Podporu má tohle tvrzení i u rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1998. Soud si vyložil vývozní klauzuli tak, že zakazuje Kongresu uvalovat cla na vývoz, i když jsou charakterizována jinak a v případu Spojené státy vs. US Shoe Corp jednomyslně rozhodl o zrušení Kongresem schváleného poplatku ad valorem ve výši 0,125 % na vývoz uvalený celní službou USA. Poplatek známý jako daň z údržby (HMT) byl určen k financování údržby amerických přístavů.
Jménem administrativy tehdejšího prezidenta Billa Clintona americký generální prokurátor tvrdil, že HMT je "uživatelský poplatek", nikoliv daň. Soud však nesouhlasil a uvedl, že poplatek fungoval jako vývozní daň, čímž porušoval vývozní klauzuli. Přiklonil se tak na stranu US Shoe, když ve svém stanovisku uvedl, že HMT "nese indicie daně".
Podle zákonů USA jsou nicméně některé poplatky za vývozní licence považovány za ústavní. Například s vojenským vývozem se zachází jinak než s nevojenským zbožím a spadá pod správu amerického ministerstva zahraničí, které vyžaduje, aby výrobci vojenského zboží platili roční licenční poplatky. Přesto se tyto poplatky nezakládají na hodnotě vývozu žadatele.
"Uživatelské poplatky jsou zcela přípustné," uznal Jacobson, avšak dohoda pro výrobce čipů, že budou vládě platit 15procentní podíl na zisku, se chová jako reverzní clo a "zjevně není uživatelským poplatkem".
„Nikdo z nás ještě neviděl, že by vláda dostala kus koláče tímto explicitním způsobem," řekl Yahoo Finance Tom Essaye, zakladatel společnosti Sevens Report Research.
Budou se akcionáři bránit?
Mluvčí Nvidie oznámenou dohodu o sdílení zisku nepotvrdil. „Řídíme se pravidly, která pro naši účast na světových trzích stanovuje vláda USA. I když jsme (čipy) H20 do Číny nedodali už měsíce, doufáme, že pravidla kontroly vývozu umožní Americe konkurovat v Číně a na celém světě," uvedl mluvčí.
Kdo přesně by mohl právně napadnout plány Trumpovy administrativy na sdílení příjmů, není zcela jasné. a AMD své vlastní dohody pravděpodobně zpochybňovat nebudou a konkurence zřejmě pomlčí, protože nic nenasvědčuje tomu, že by se podobné dohody vztahovaly i na další vývozce.
Ozvat by se ale mohli například akcionáři Nvidie a AMD. Podle Jacobsona by mohli argumentovat tím, že dohoda s Bílým domem vytváří nepříznivý dopad na cenu akcií společností, protože podniky podléhají protiústavní dani, jež snižuje jejich příjmy.
Zdroj: Yahoo Finance