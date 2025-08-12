Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu

USA a Čína se dohodly na prodloužení celního příměří o dalších 90 dní. Hlavní překážky pro uzavření dohody však dál přetrvávají, obě strany proto plánují schůzku vedoucích představitelů největších ekonomik světa na konci tohoto roku, aby situaci vyřešily.
Několik hodin předtím, než měla vyšší cla vstoupit v platnost, obě země v pondělí oznámily, že celní příměří bude prodlouženo do poloviny listopadu. Prodloužení bylo všeobecně očekáváno po posledním kole bilaterálních jednání ve Stockholmu koncem července. Dosažení trvalé dohody však bude úkolem, který bude vyžadovat zdlouhavá a sporná vyjednávání, řekl Xinbo Wu, ředitel Centra pro americká studia na Fudanské univerzitě v Šanghaji.
Peking bude pravděpodobně trvat na svých prioritách, jako je úplné zrušení cel na své zboží, uvolnění technologických omezení a zrušení sankcí vůči čínským subjektům, uvedl Wu. Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává snižování obchodního deficitu nejvyšší prioritou – požadavek, který by mohl Čínu přimět k posílení závazků k nákupu a dovozu služeb, dodal.
Američtí a čínští představitelé také pracují na přípravě summitu mezi Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, který se podle odborníků pravděpodobně uskuteční v příštích měsících v Pekingu.
„Prodloužení cel bylo nezbytné pro pokračování obchodních jednání, zatímco plánování možného summitu pokračuje diplomatickými kanály,“ uvedl Jeff Moon, prezident poradenské společnosti China Moon Strategies a bývalý asistent obchodního zástupce USA pro Čínu. „K dalšímu prodloužení cel dojde přinejmenším do data summitu,“ dodal.
I když USA a Čína nakonec podepíší konečnou obchodní dohodu, nemusí řešit otázky, které jsou pro obchodní válku klíčové. Konkrétně se jedná o nadbytečnou průmyslovou kapacitu Číny, která je poháněna vysokými státními dotacemi, uvedl Moon. „Tento neuspokojivý výsledek zaručuje, že obchodní válka bude pokračovat do neurčité budoucnosti,“ dodal Moon.
Čínské ministerstvo financí ve svém oznámení uvedlo, že obě země budou i nadálepozastavovat 24% cla na vzájemné zboží po dobu 90 dnů, přičemž zachovají 10% clo. V samostatném prohlášení čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že prodlouží pozastavení omezení pro společnosti zařazené na seznam nespolehlivých subjektů a seznam kontrolovaných vývozů o dalších 90 dnů.
V květnu se obě strany dohodly na 90denním celním příměří, které zrušilo prohibitivní 145% cla zavedená v dubnu a pozastavilo další represivní opatření, čímž vyjednavačům poskytlo více času na dosažení trvalé dohody. Podle Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku budou však čínské vývozy do USA i nadále podléhat průměrným clům ve výši 54,9 %, zatímco americké dodávky do Číny budou podléhat průměrným clům ve výši 32,6 %.
Zdroj: CNBC