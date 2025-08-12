Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení

Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení

12.08.2025 15:12
Autor: ČTK

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zůstalo na 2,7 procenta. Ve své dnešní zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Inflace tak byla slabší, než očekávali analytici. Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, ale kvůli rostoucím nákladům na zboží v důsledku dovozních cel zaznamenala nejvyšší nárůst za posledních šest měsíců.

Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,2 procenta po červnovém růstu o 0,3 procenta. Analytici podle agentury Reuters v průměru očekávali, že inflace meziměsíčně vzroste o 0,2 procenta a meziročně zrychlí na 2,8 procenta.

Jádrová inflace v červenci zrychlila na 3,1 procenta z červnového tempa 2,9 procenta. Meziměsíčně jádrové ceny stouply o 0,3 procenta, v předchozím měsíci vzrostly o 0,2 procenta. Byl to nejvyšší růst od ledna.

Americká centrální banka (Fed) sleduje různé ukazatele inflace tak, aby se jí podařilo dosáhnout dvouprocentního cíle. Před zveřejněním dnešních údajů finanční trhy očekávaly, že Fed v září obnoví snižování úrokových sazeb. Vedla je k tomu slabá zpráva o zaměstnanosti za červenec a výrazná změna dat o tvorbě pracovních míst v USA za květen a červen.

Fed v červenci ponechal základní úrokovou sazbu v rozmezí 4,25 až 4,50 procenta, od prosince už popáté po sobě.

Nejnovější zpráva o inflaci přichází uprostřed rostoucích obav o kvalitu dat o růstu cen a zaměstnanosti. Vyvolaly je škrty v rozpočtu a propouštění, které vedly k pozastavení sběru dat k některým položkám v některých oblastech po celé zemi, píše Reuters.


Čtěte více:

Goldman Sachs: Recese je mimo zorné pole investorů, sázet proti tržnímu momentu je téměř iracionální
09.08.2025 16:11
Goldman Sachs: Recese je mimo zorné pole investorů, sázet proti tržnímu momentu je téměř iracionální
Pravděpodobnost recese v USA ve výši 30 % může znít jako varovný signá...
Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu
12.08.2025 9:05
Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu
USA a Čína se dohodly na prodloužení celního příměří o dalších 90 dní....
Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost
12.08.2025 10:57
Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost
Čínská vláda nabádá tamní společnosti, aby se vyvarovaly používání čip...
Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
12.08.2025 12:36
Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
Akcie společnosti Intel (INTC) v úterý před otevřením burzy poskočily ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.08.2025
18:48Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
17:33Co si trhy skutečně myslí o možné recesi?
17:00Trhy reagují na data americké inflace pozitivně  
16:43Invesco: Co se dělo na trzích v červenci?
15:12Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
14:35Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
13:20Potřebuje světová ekonomika hegemona?
12:51Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel
12:36Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
11:47ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo
10:57Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost
9:22Musk hrozí Applu právními kroky, vadí mu ignorování Groka v App Storu
9:05Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu
8:55Komerční banka, a.s.: Oznámení o určení vnitřního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL)
8:47Trump dal příměří s Čínou dalších 90 dní, trhy čekají na americkou inflaci  
6:05S AI přichází nová vlna technologické čistky. Investoři hledají vítěze i poražené  
11.08.2025
17:43Valuační cykly napříč staletím. Jak skončí ten současný?
16:21Cohen: Druhá polovina roku bude pro ekonomiku testem
15:30Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby
14:45Není to jen o prodeji čipů. Nvidii roste také segment síťových technologií

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět