Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zůstalo na 2,7 procenta. Ve své dnešní zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Inflace tak byla slabší, než očekávali analytici. Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, ale kvůli rostoucím nákladům na zboží v důsledku dovozních cel zaznamenala nejvyšší nárůst za posledních šest měsíců.
Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,2 procenta po červnovém růstu o 0,3 procenta. Analytici podle agentury Reuters v průměru očekávali, že inflace meziměsíčně vzroste o 0,2 procenta a meziročně zrychlí na 2,8 procenta.
Jádrová inflace v červenci zrychlila na 3,1 procenta z červnového tempa 2,9 procenta. Meziměsíčně jádrové ceny stouply o 0,3 procenta, v předchozím měsíci vzrostly o 0,2 procenta. Byl to nejvyšší růst od ledna.
Americká centrální banka (Fed) sleduje různé ukazatele inflace tak, aby se jí podařilo dosáhnout dvouprocentního cíle. Před zveřejněním dnešních údajů finanční trhy očekávaly, že Fed v září obnoví snižování úrokových sazeb. Vedla je k tomu slabá zpráva o zaměstnanosti za červenec a výrazná změna dat o tvorbě pracovních míst v USA za květen a červen.
Fed v červenci ponechal základní úrokovou sazbu v rozmezí 4,25 až 4,50 procenta, od prosince už popáté po sobě.
Nejnovější zpráva o inflaci přichází uprostřed rostoucích obav o kvalitu dat o růstu cen a zaměstnanosti. Vyvolaly je škrty v rozpočtu a propouštění, které vedly k pozastavení sběru dat k některým položkám v některých oblastech po celé zemi, píše Reuters.