Detail - články
Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii

20.08.2025 14:40
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk čelí zásadnímu přerodu. Po výměně CEO firma zavádí globální stopku pro nábor nových neklíčových zaměstnanců a připouští další možné škrty ve snaze znovu získat pozici lídra na trhu s léky na obezitu. Dílčí úspěch přinselo také schválení přípravku Wegovy pro léčbu jaterní choroby v USA, které může firmě pomoci stabilizovat se v konkurenčním prostředí. Zároveň firma posiluje mezinárodní vztahy – vedení společnosti se setkalo s čínským viceprezidentem, který následně vyzval globální farmaceutické firmy k hlubší spolupráci s Čínou.

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk prochází obdobím zásadních změn. Firma, která je známá především díky lékům Wegovy a Ozempic, oznámila globální pozastavení náboru nových zaměstnanců. Výjimku tvoří pouze klíčové pozice nezbytné pro chod společnosti. Tento krok je součástí širšího plánu na snížení nákladů a zvýšení efektivity.

Nový generální ředitel Maziar Mike Doustdar, který nastoupil do funkce začátkem srpna, naznačil, že kromě zmrazení nabírání nových zaměstnaneců může dojít i k propouštění. Podle něj je nutná větší finanční disciplína a revize nákladové struktury firmy. Společnost se snaží stabilizovat po ztrátě své vedoucí pozice na americkém trhu s léky na obezitu, kde ji letos předehnala konkurenční Eli Lilly.

novo

Schválení Wegovy pro léčbu jaterní choroby jako dílčí vítězství

V pondělí akcie Novo Nordisk posílily poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil použití Wegovy pro léčbu závažné formy jaterního onemocnění - metabolicky asociované steatohepatitidy. Firma tím získala náskok před Eli Lilly, která podobné povolení zatím nezískala. Podle analytiků by tento krok mohl pomoci zvrátit nepříznivý vývoj z první poloviny roku.

„Tohle je poměrně nadějná vlaštovka," uvedl analytik Patria Finance Branislav Soták v pondělí v podcastu Týdenní výhled. "Je to ale poměrně malý trh ve srovnání s obezitou nebo cukrovkou, takže zatím to není žádný zásadní zlom, ale je to signál, že by firma mohla tímto způsobem chránit část svého trhu," dodává.

Wegovy pomáhá při poškození jater způsobeném hromaděním tuku, které může vést k cirhóze nebo rakovině. Eli Lilly plánuje zahájit vlastní klinické studie s léky Zepbound a retatrutide, zaměřené na stejnou nemoc. Do závodu se zapojil i německý Boehringer Ingelheim.

"Osobně jsem původně považoval za atraktivní vstupní cenu zhruba 60 dolarů za akcii, pokud mluvíme o americkém trhu. Momentálně se obchodujeme někde kolem 52 dolarů za akcii, takže je to ještě o něco výhodnější než cena, při které bych už zvažoval vstup do pozice," říká Branislav Sotáka. "Ale musím říct, že pro mě je to stále spíš spekulativní investice," dodává.

Změna vedení a tlak na konkurenceschopnost

Společnost v posledních letech výrazně rozšířila počet zaměstnanců – aktuálně jich má přes 78 000. To souviselo s rychlým růstem výroby jejích klíčových produktů. Přestože na webu firmy je stále zveřejněno přes 400 volných pozic, většina z nich je v USA a Číně, zatímco v domovském Dánsku je otevřeno pouze osm míst.

Doustdar, který nahradil dlouholetého generálního ředitele, si dal za úkol firmu stabilizovat a posílit její konkurenceschopnost v prostředí rostoucího tlaku ze strany konkurence a levnějších generických léků.

Čína vítá spolupráci se zahraničními farmaceutickými firmami

Ve stejný den, kdy Novo Nordisk oznámilo zmrazení nabírání nových zaměstnanců, se v Pekingu uskutečnilo setkání předsedy představenstva této farmaceutické firmy Helgeho Lunda s čínským viceprezidentem Han Čengem. Han uvedl, že Čína bude pokračovat v prohlubování reforem a otevírání trhu zahraničním firmám a zároveň vyzval globální farmaceutické společnosti, aby posílily spolupráci s Čínou.

Zdroj: Bloomberg, Patria; Foto: Novo Nordisk


Váš názor
  Přidat názor
     
    20.08.2025 15:57

    Podľa štatistických lekárskych údajov sa steatóza pečene vyskytuje až u 50% ľudí trpiacich nadváhou a cukrovkou. Podľa odhadov až 25% celkovej ľudskej populácie trpí steatózou pečene. Na základe týchto údajov si nemyslím, že je to "pomerne malý trh", v skutočnosti je min. taký istý, ak nie väčší ako trh s cukrovkou alebo s nadváhou, pretože existuje kategória ľudí, ktorí majú steatózu pečene a nemajú ani nadváhu a ani cukrovku. A vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ Novo Nordisk je prvý so schvalením liečby tejto diagnózy, tak to môže predstavovať významnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným výrobcom. Dúfajme, že ju NN aj patrične využije.
    Tix
