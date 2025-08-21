Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková nehodlá rezignovat. Její reakci na výzvy prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho citovala agentura Bloomberg. Pulte Cookovou ve středu obvinil z hypotečního podvodu. Trump už dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb, nyní má podle šéfa FHFA důvod k odvolání Cookové.
"Nemám v úmyslu nechat se zastrašit a odstoupit z funkce kvůli několika otázkám vzneseným v tweetu," uvedla Cooková v e-mailovém prohlášení. "Jako členka Rady guvernérů Fedu hodlám brát všechny otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla odpovědět na všechny legitimní otázky a poskytnout fakt," dodala.
Pulte v dopise zveřejněném na platformě X naléhá na ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu. Uvedl také, že FHFA získala hypoteční dokumenty Cookové, a jmenoval dvě půjčky z června a července 2021. "Musí odejít, protože to, co udělala, je důvod k propuštění," napsal v dalším samostatném příspěvku. Následně se v dalším příspěvku ptal, zda předseda Rady guvernérů Powell o údajném úvěrovém podvodu věděl.
Trump následně na své sociální síti Truth Social zveřejnil výzvu k rezignaci s odkazem na zprávu o kritice Cookové ze strany Pulteho. "Cooková musí odstoupit. Hned!!!“ uvedl prezident USA. Podle zdroje z Bílého domu citovaného serverem listu The Wall Street Journal (WSJ) navíc sdělil svým poradcům, že zvažuje odvolání Cookové.
K 8. srpnu předčasně rezignovala členka Rady guvernérů Fedu Adriana Kuglerová, ač jí mandát končí až v lednu příštího roku. Trump tehdy řekl, že rezignaci Kuglerové považuje za příjemné překvapení a náhradu za ni chce oznámit brzy, stejně jako budoucího šéfa centrální banky.
Už dříve se spekulovalo, že by místo Kuglerové Trump mohl do Rady guvernérů jmenovat svého favorita na nového šéfa Fedu. Prezident také dříve avizoval, že do čela centrální banky nehodlá jmenovat nikoho, kdo nebude podporovat razantní snižování úrokových sazeb.
Trumpovi spojenci v Kongresu se v létě zaměřili na rekonstrukci budovy Fedu, což agentura AP označila za novou frontu v útocích administrativy na Powella. Na zasedání vlády v červenci šéf Bílého domu odpovídal na otázku novináře, zda by měl být předseda Rady guvernérů centrální banky vyšetřován kvůli možnému lhaní zákonodárcům. "Myslím, že je hrozný," prohlásil prezident a dodal, že Powell by měl okamžitě rezignovat. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky.