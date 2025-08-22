Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh

nařídila svým dodavatelům komponentů, aby zastavili výrobu AI čipu H20 pro čínský trh, uvedl server The Information s odvoláním na anonymní zdroje. Spoelčnost konkrétně požádala arizonskou firmu Amkor Technology, která se stará o pokročilé balení čipů, a jihokorejskou společnost Samsung Electronics, jež jí dodává paměti. Pokyn k zastavení výroby přichází jen týden poté, co Peking vyzval své společnosti, aby se vyhnuly používání čipu H20.
Podle agentury Reuters požádala také tchajwanskou firmu Foxconn, aby rovněž zastavila práce související s H20. Mluvčí Nvidie k tomu poskytl vyhýbavou odpověď: „Neustále řídíme náš dodavatelský řetězec, abychom řešili podmínky na trhu.“
Ač a její americký konkurent AMD nedávno získaly souhlas Washingtonu s obnovením prodeje AI čipů nižší třídy v Číně výměnou za to, že 15procentní podíl z tamních příjmů půjde do kasy Spojených států, tak nyní čelí čipaři nové překážce. Čína v rámci svého dlouhodobého cíle vyvinout svůj vlastní polovodičový dodavatelský řetězec nabádá své společnosti, aby americké čipy nepoužívaly a místo toho si je objednávaly u domácích dodavatelů.
Minulý měsíc si navíc Čínský úřad pro kyberprostor předvolal Nvidii kvůli obavám o národní bezpečnost související s H20 a požádal o poskytnutí detailních informací o čipech. Peking totiž vyjádřil obavy, že čipy by mohly mít určitou sledovací technologii nebo pojistku, jež by umožňovala jejich dálkové ovládání.
To ale generální ředitel Nvidii Jensen Huang popírá. „Doufejme, že odpověď, kterou jsme dali čínské vládě, bude dostatečná. Jednáme s nimi," řekl v pátek Huang novinářům na Tchaj-wanu a dodal, že byla těmito dotazy "překvapena".
Zpráva o zastavení výroby H20 poslala v pátek akcie čínských výrobců čipů nahoru, protože se očekává, že poslouží jako alternativní dodavatelé za Nvidii. Až 20procentní růst zaznamenala společnost Cambricon Technologies Corp.
„Pokud bude výroba H20 zastavena, znamená to, že čínská poptávka po čipech se bude muset prozatím stále spoléhat na domácí polovodiče. Navzdory uvolnění amerických kontrol čipů mohou bezpečnostní obavy stále tlačit Čínu k urychlení soběstačnosti ve vysoce citlivých odvětvích, jako jsou technologie,“ uvedl stratég agentury Bloomberg Intelligence Marvin Chen.
Huang se při páteční návštěvě Tchaj-wanu rozpovídal také o diskuzích, které vedl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o podnikání společnosti v zahraničí. „Víte, toto je začátek nové průmyslové revoluce a během tohoto období jsou vývojáři AI, modely AI a aplikace AI podporující americký technologický stack velmi důležití. Vysvětlil jsem také, že AI se bude rozvíjet po celém světě, ať už se Spojenými státy nebo bez nich, a tak je pro nás důležité maximalizovat naši exportní technologii v době, kdy je toto odvětví důležité,“ řekl Huang.
už dříve uvedla, že v květnu odepsala 4,5 miliardy dolarů ze svých neprodaných zásob H20 kvůli tehdejšímu omezení vývozu. Tržby firmy by v jejím posledním finančním čtvrtletí byly o 2,5 miliardy dolarů vyšší nebýt exportních restrikcí.
Zdroj: Bloomberg, CNBC