Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh

Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh

22.08.2025 9:52
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nvidia nařídila svým dodavatelům komponentů, aby zastavili výrobu AI čipu H20 pro čínský trh, uvedl server The Information s odvoláním na anonymní zdroje. Spoelčnost konkrétně požádala arizonskou firmu Amkor Technology, která se stará o pokročilé balení čipů, a jihokorejskou společnost Samsung Electronics, jež jí dodává paměti. Pokyn k zastavení výroby přichází jen týden poté, co Peking vyzval své společnosti, aby se vyhnuly používání čipu H20.

Podle agentury Reuters Nvidia požádala také tchajwanskou firmu Foxconn, aby rovněž zastavila práce související s H20. Mluvčí Nvidie k tomu poskytl vyhýbavou odpověď: „Neustále řídíme náš dodavatelský řetězec, abychom řešili podmínky na trhu.“

Nvidia a její americký konkurent AMD nedávno získaly souhlas Washingtonu s obnovením prodeje AI čipů nižší třídy v Číně výměnou za to, že 15procentní podíl z tamních příjmů půjde do kasy Spojených států, tak nyní čelí čipaři nové překážce. Čína v rámci svého dlouhodobého cíle vyvinout svůj vlastní polovodičový dodavatelský řetězec nabádá své společnosti, aby americké čipy nepoužívaly a místo toho si je objednávaly u domácích dodavatelů.

Minulý měsíc si navíc Čínský úřad pro kyberprostor předvolal Nvidii kvůli obavám o národní bezpečnost související s H20 a požádal o poskytnutí detailních informací o čipech. Peking totiž vyjádřil obavy, že čipy by mohly mít určitou sledovací technologii nebo pojistku, jež by umožňovala jejich dálkové ovládání.

To ale generální ředitel Nvidii Jensen Huang popírá. „Doufejme, že odpověď, kterou jsme dali čínské vládě, bude dostatečná. Jednáme s nimi," řekl v pátek Huang novinářům na Tchaj-wanu a dodal, že Nvidia byla těmito dotazy "překvapena".

Zpráva o zastavení výroby H20 poslala v pátek akcie čínských výrobců čipů nahoru, protože se očekává, že poslouží jako alternativní dodavatelé za Nvidii. Až 20procentní růst zaznamenala společnost Cambricon Technologies Corp.

„Pokud bude výroba H20 zastavena, znamená to, že čínská poptávka po čipech se bude muset prozatím stále spoléhat na domácí polovodiče. Navzdory uvolnění amerických kontrol čipů mohou bezpečnostní obavy stále tlačit Čínu k urychlení soběstačnosti ve vysoce citlivých odvětvích, jako jsou technologie,“ uvedl stratég agentury Bloomberg Intelligence Marvin Chen.

Huang se při páteční návštěvě Tchaj-wanu rozpovídal také o diskuzích, které vedl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o podnikání společnosti v zahraničí. „Víte, toto je začátek nové průmyslové revoluce a během tohoto období jsou vývojáři AI, modely AI a aplikace AI podporující americký technologický stack velmi důležití. Vysvětlil jsem také, že AI se bude rozvíjet po celém světě, ať už se Spojenými státy nebo bez nich, a tak je pro nás důležité maximalizovat naši exportní technologii v době, kdy je toto odvětví důležité,“ řekl Huang.

Nvidia už dříve uvedla, že v květnu odepsala 4,5 miliardy dolarů ze svých neprodaných zásob H20 kvůli tehdejšímu omezení vývozu. Tržby firmy by v jejím posledním finančním čtvrtletí byly o 2,5 miliardy dolarů vyšší nebýt exportních restrikcí.

Zdroj: Bloomberg, CNBC


Čtěte více:

Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20
19.08.2025 10:55
Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20
Nvidia vyvíjí nový AI čip pro čínský trh založený na své nejnovější ar...
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
21.08.2025 10:10
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
V úterý bezmála o půldruhého procenta, ve středu o dalších 0,7 procent...
Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty
21.08.2025 12:02
Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty
Společnost Meta Platforms pozastavila nábor zaměstnanců pro svou novou...
Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
21.08.2025 13:31
Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
Čínský krok k omezení prodejů čipu umělé inteligence H20 od americké s...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.08.2025
12:08Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
10:40Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
9:52Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
8:55Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
8:51Lisa Cook z Fedu čelí většímu tlaku na rezignaci, Polsko plánuje navýšit bankám daň z příjmu a futures jsou v červeném  
8:46Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla podle konečných dat o 0,3 procenta
6:11Zervos: Sazby bych snížil o 50 bodů
21.08.2025
22:00Pokračování poklesu na akciových trzích v USA  
16:50Kde by měly být sazby podle „pravidel“ a monetární režim „přání otcem myšlenky“
15:48El-Erian: Powell kráčí v Jackson Hole po laně
14:50Walmart potěšil tržbami, zklamal ziskem. CEO varuje před cly
13:44USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy
13:31Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
12:02Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty
11:03S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců
10:10Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
9:50Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
8:50Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
8:33Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou  
6:07Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět