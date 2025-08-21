Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily

Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily

21.08.2025 13:31
Autor: Redakce, Patria.cz

Čínský krok k omezení prodejů čipu umělé inteligence H20 od americké společnosti Nvidia, který je specificky navržen pro čínský trh, vyvolaly poznámky amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka. Peking je totiž shledal "urážlivými", uvedl ve čtvrtek deník Financial Times (FT).

Čínská správa kyberprostoru, Národní komise pro rozvoj a reformy a Ministerstvo průmyslu a technologií začaly odrazovat místní společnosti od nákupu H20 v reakci na Lutnicovy komentáře z července, uvedl FT s odvoláním na zdroje obeznámené s regulačním opatřením.

Zmíněné komentáře Lutnick učinil v rozhovoru pro CNBC 15. července, tedyden poté, co Trumpova administrativa zrušila omezení prodeje některých AI čipů v Číně. "Neprodáváme jim naše nejlepší věci, ani naše druhé nejlepší věci, ani naše třetí nejlepší. Chceme Číňanům prodat tolik, aby se jejich vývojáři stali závislými na americkém technologickém stacku, to je ta myšlenka," řekl Lutnick CNBC.

Někteří z vysoce postavených čínských představitelů ovšem považovali tyto komentáře za "urážlivé", píše FT. Při pohledu do zpětného zrcátka tak dostávají události posledních týdnů nový rozměr.

Washington povolil Nvidii opětovný prodej čipů H20 poté, co v květnu a červnu dosáhl s Čínou rámcové obchodní dohody. Peking však koncem července, tedy po Lutnickových komentářích, začal čínským technologickým firmám nařizovat, aby zastavily nové objednávky na H20, a zároveň propagoval používání místně vyráběných čipů, například od Huawei.

Kromě toho Peking také vyjádřil obavy ohledně dálkových ovladačů a bezpečnostních nedostatků v čipech vyrobených v USA. Tato tvrzení Nvidia silně zpochybňuje.

Generální ředitel Nvidie Jensen Huang minulý měsíc navštívil Peking a zavázal se k zachování konkurenceschopnosti v Číně navzdory napětí mezi Čínou a Spojenými státy. Čína představuje nejméně 15 procent celkových tržeb Nvidie a čipy H20 jsou mezi místními vývojáři umělé inteligence velmi populární.

Velké společnosti jako Alibaba, Baidu a Bytedance se dokonce postavily proti čínské propagaci místně vyráběných AI čipů s argumentem, že ty od Nvidie mají lepší výkon.

Zdroj: FT, Investing.com


Čtěte více:

Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
21.08.2025 6:07
Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari pro CNBC uvedl, že dostupná...
Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou
21.08.2025 8:33
Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou
Globální ekonomika čelí rostoucím výzvám – Fed považuje za klíčový boj...
Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
21.08.2025 8:50
Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
V posledních dvou týdnech zintenzivnila jednání mezi Spojenými státy, ...
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
21.08.2025 10:10
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
V úterý bezmála o půldruhého procenta, ve středu o dalších 0,7 procent...
Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
21.08.2025 9:50
Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková neho...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.08.2025
13:44USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy
13:31Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
12:02Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty
11:03S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců
10:10Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
9:50Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
8:50Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
8:33Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou  
6:07Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
20.08.2025
22:01Technologický výprodej pokračuje, Fed zůstává opatrný, trh čeká na Jackson Hole  
17:41Co přinese investiční boom?
16:22Firma MSM North America z CSG postaví v USA továrnu za více než 13 miliard
16:12Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?
15:18Targetu poražení odhadů nestačilo. Trhy znepokojilo odstoupení CEO  
14:40Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii
14:04Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel
13:05Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb
12:23Labubu poráží Barbie. Pop Mart si zapisuje 400% růst zisku a přerostl Mattel  
11:38Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
11:33Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět