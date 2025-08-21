Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily

Čínský krok k omezení prodejů čipu umělé inteligence H20 od americké společnosti , který je specificky navržen pro čínský trh, vyvolaly poznámky amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka. Peking je totiž shledal "urážlivými", uvedl ve čtvrtek deník Financial Times (FT).
Čínská správa kyberprostoru, Národní komise pro rozvoj a reformy a Ministerstvo průmyslu a technologií začaly odrazovat místní společnosti od nákupu H20 v reakci na Lutnicovy komentáře z července, uvedl FT s odvoláním na zdroje obeznámené s regulačním opatřením.
Zmíněné komentáře Lutnick učinil v rozhovoru pro CNBC 15. července, tedyden poté, co Trumpova administrativa zrušila omezení prodeje některých AI čipů v Číně. "Neprodáváme jim naše nejlepší věci, ani naše druhé nejlepší věci, ani naše třetí nejlepší. Chceme Číňanům prodat tolik, aby se jejich vývojáři stali závislými na americkém technologickém stacku, to je ta myšlenka," řekl Lutnick CNBC.
Někteří z vysoce postavených čínských představitelů ovšem považovali tyto komentáře za "urážlivé", píše FT. Při pohledu do zpětného zrcátka tak dostávají události posledních týdnů nový rozměr.
Washington povolil Nvidii opětovný prodej čipů H20 poté, co v květnu a červnu dosáhl s Čínou rámcové obchodní dohody. Peking však koncem července, tedy po Lutnickových komentářích, začal čínským technologickým firmám nařizovat, aby zastavily nové objednávky na H20, a zároveň propagoval používání místně vyráběných čipů, například od Huawei.
Kromě toho Peking také vyjádřil obavy ohledně dálkových ovladačů a bezpečnostních nedostatků v čipech vyrobených v USA. Tato tvrzení silně zpochybňuje.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang minulý měsíc navštívil Peking a zavázal se k zachování konkurenceschopnosti v Číně navzdory napětí mezi Čínou a Spojenými státy. Čína představuje nejméně 15 procent celkových tržeb Nvidie a čipy H20 jsou mezi místními vývojáři umělé inteligence velmi populární.
Velké společnosti jako Alibaba, a Bytedance se dokonce postavily proti čínské propagaci místně vyráběných AI čipů s argumentem, že ty od Nvidie mají lepší výkon.
Zdroj: FT, Investing.com