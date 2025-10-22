Hledat v komentářích

Výsledky Netflix: Jednorázový náklad z Brazílie zatížil marže a poslal akcie o 6 procent níže

22.10.2025 11:05
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Výsledky Netflixu za třetí kvartál přinesly smíšené signály – zatímco tržby i volný cash flow překonaly očekávání, zisk výrazně zaostal kvůli jednorázovému nákladu ze sporu s brazilskými daňovými úřady.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


