FT: Tempo propouštění ve Volkswagenu zpomaluje, dobrovolné odchody váznou

Tempo propouštění v německé automobilce od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times (FT). Firma přitom musí snižovat stavy kvůli rozsáhlému úspornému plánu.
Skupina, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, se podobně jako celé automobilové odvětví potýká s problémy. Koncern proto do roku 2030 plánuje snížit počet zaměstnanců v německých závodech značky proti stavu na začátku roku 2024 o 35 000. K dosažení tohoto cíle ale firmě ještě přebývá 10 000 pracovníků.
Počet zaměstnanců, kteří přijali výpověď pro nadbytečnost nebo využili možnost předčasného odchodu do důchodu, se v období tří měsíců do září prudce snížil. Z 25 000 zaměstnanců, kteří by se od začátku roku 2024 takto pro opuštění firmy kvalifikovali, jich tuto možnost ve třetím čtvrtletí letošního roku využilo pouze 1000, vyplývá z interní zprávy, kterou listu potvrdila osoba blízká společnosti.
Dobrovolné odchody v období 18 měsíců do června 2025 dosahovaly v průměru 4000 za tři měsíce. Zpráva ale neuvádí počty plánovaných odchodů za jednotlivá čtvrtletí během tohoto období.
Plánované propouštění 35 000 lidí představuje přibližně čtvrtinu počtu zaměstnanců značky ze začátku roku 2024. se na něm dohodl s odbory v prosinci loňského roku.
Další snižování počtu zaměstnanců bude podle ředitele nezávislého německého výzkumného ústavu Center of Automotive Management Stefana Bratzela stále obtížnější.
Zdroj FT obeznámený se situací uvedl, že tempo propouštění zpomalilo v létě, kdy bylo mnoho zaměstnanců na dovolené. Počet dobrovolníků, kteří se rozhodli z firmy odejít, by se mohl zvýšit, jakmile bude program předčasného odchodu otevřen i pro mladší zaměstnance, dodal tento zdroj.
Mluvčí podnikové rady připomíná, že firma dala pracovníkům záruku zaměstnání do roku 2030. To znamená, že "nikdo není nucen být součástí programu snižování počtu zaměstnanců," uvedl mluvčí rady.
Pomalejší tempo uzavírání dohod o odchodu z podniku přichází v době, která je pro firmu obtížná. bojuje s vyššími americkými cly a s velkými ztrátami u své luxusní značky sportovních vozů Porsche, připomíná FT.