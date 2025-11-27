Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na největším evropském trhu potýkají se slabou poptávkou a s vysokými náklady. Uvedla to dnes agentura Bloomberg. Příliv čínských elektrických systémů a kovových výrobků zasahuje firmy jako Robert Bosch, Mahle a PWO. Ohrožuje místní výrobce, protože čínským firmám se díky inovacím daří snižovat rozdíly v kvalitě, které dříve dávaly výhodu německým podnikům.
Čínské automobilové díly "se valí na německý trh neuvěřitelnou rychlostí", cituje Bloomberg předsedu podnikové rady společnosti PWO Andrease Bohnerta. Jeho firma vyrábí řídicí sloupky a další přesné kovové díly. "Tempo, jakým se tyto produkty dostávají na trh – a je třeba přiznat, že v relativně dobré kvalitě – ukazuje, že Číňané si opravdu udělali domácí úkoly," dodává Bohnert.
Tlak na německé dodavatele je součástí čínské expanze, která otřásá průmyslovým jádrem Německa. Čína, která bývala hnací silou prodeje a zisků německých automobilek, se stále více stává stejně schopným konkurentem. Dovoz čínských vozidel a komponentů do Německa od pandemie covidu-19 prudce vzrostl. Společnosti jako BYD a Contemporary Amperex Technology trhu s elektromobily a bateriemi potřebnými k jejich provozu dominují.
Změna se odráží v celé dodavatelské sféře. Představitelé firem uvádějí, že čím dál rychlejší příliv levných čínských dílů snižuje marže, omezuje objem objednávek a prověřuje odolnost dodavatelského řetězce, který je už teď pod tlakem přechodu na elektromobily a dlouhodobého poklesu evropské automobilové výroby.
Několik firem už začalo omezovat výrobu a propouštět. Bloomberg připomíná, že německý automobilový průmysl plánuje do roku 2030 zrušit téměř 100.000 pracovních míst. Odvětví je přitom pro německou ekonomiku klíčové, protože vytváří podstatnou část hrubého domácího produktu.