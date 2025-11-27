Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh

Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh

27.11.2025 10:01
Autor: ČTK

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na největším evropském trhu potýkají se slabou poptávkou a s vysokými náklady. Uvedla to dnes agentura Bloomberg. Příliv čínských elektrických systémů a kovových výrobků zasahuje firmy jako Robert Bosch, Mahle a PWO. Ohrožuje místní výrobce, protože čínským firmám se díky inovacím daří snižovat rozdíly v kvalitě, které dříve dávaly výhodu německým podnikům.

Čínské automobilové díly "se valí na německý trh neuvěřitelnou rychlostí", cituje Bloomberg předsedu podnikové rady společnosti PWO Andrease Bohnerta. Jeho firma vyrábí řídicí sloupky a další přesné kovové díly. "Tempo, jakým se tyto produkty dostávají na trh – a je třeba přiznat, že v relativně dobré kvalitě – ukazuje, že Číňané si opravdu udělali domácí úkoly," dodává Bohnert.

Tlak na německé dodavatele je součástí čínské expanze, která otřásá průmyslovým jádrem Německa. Čína, která bývala hnací silou prodeje a zisků německých automobilek, se stále více stává stejně schopným konkurentem. Dovoz čínských vozidel a komponentů do Německa od pandemie covidu-19 prudce vzrostl. Společnosti jako BYD a Contemporary Amperex Technology trhu s elektromobily a bateriemi potřebnými k jejich provozu dominují.

Změna se odráží v celé dodavatelské sféře. Představitelé firem uvádějí, že čím dál rychlejší příliv levných čínských dílů snižuje marže, omezuje objem objednávek a prověřuje odolnost dodavatelského řetězce, který je už teď pod tlakem přechodu na elektromobily a dlouhodobého poklesu evropské automobilové výroby.

Několik firem už začalo omezovat výrobu a propouštět. Bloomberg připomíná, že německý automobilový průmysl plánuje do roku 2030 zrušit téměř 100.000 pracovních míst. Odvětví je přitom pro německou ekonomiku klíčové, protože vytváří podstatnou část hrubého domácího produktu.



Váš názor
  • Přidat názor
    a něm.dutohlav bude stále trvat na GD
    27.11.2025 11:06

    kdo by to byl řekl, že si Evropa sama zničí slepici snášející zlatá vejce
    Mike -Green D. is killing Europe
Aktuální komentáře
27.11.2025
12:23Průzkum ČSOB: Optimismus firem a podnikatelů je na 3,5letém maximu
12:00Apple letos po 14 letech dodá více smartphonů než Samsung. Vedení si má udržet i v dalších letech
11:42UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů, ISIN XS2188802404
10:01Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh
9:41Německý sportovní gigant na prodej. O Pumu je zájem v Číně, akcie rostou o 14 procent
8:48Rozbřesk: Německo razantně zlevní energie průmyslu. Oslabí konkurenceschopnost ČR?
8:41V USA dnes zavřeno, evropské futures bez výraznějších pohybů  
6:29Gundlach: Za čtyřicet let investování jsem se vcelku dvanáct let mýlil, na neveřejných trzích rostou tenze
26.11.2025
22:02Technologické akcie táhnou růst, sázky na snížení sazeb udržují optimismus  
17:25Čínský paradox
15:18Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
14:48Britská ministryně financí představila návrh rozpočtu, oznámila zvýšení daní
14:06Oslabující Nvidia je už z pohledu budoucích zisků levnější než index Magnificent Seven
12:22Nové riziko na trhu se stříbrem: zásoby v Číně se propadly nejníže za deset let
11:56FT: Tempo propouštění ve Volkswagenu zpomaluje, dobrovolné odchody váznou
11:35Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta
11:22Růst akcií se upevňuje, ačkoli Evropa dnes postupuje pouze pomalu  
10:32Medicare vyjednal 71% slevu na Ozempic a Wegovy. Akcie Novo Nordisk na zprávy nereagují
9:58Warner Bros. Discovery chce od zájemců vylepšené nabídky. Netflix rozptyluje antimonopolní obavy
8:53Rozbřesk: Nepřesvědčivá data data o americké spotřebě ulehčují rozhodování Fedu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět