Podnikatelská nálada v Německu se v listopadu zhoršila, uvedl institut Ifo

24.11.2025 10:49
Autor: ČTK

Podnikatelská nálada v Německu se v listopadu nečekaně snížila. Hodnota indexu, který ji sleduje, klesla na 88,1 bodu z říjnové hodnoty 88,4 bodu. Ve své zprávě to dnes uvedl německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index vzroste na 88,5 bodu.

"Německé hospodářství pochybuje, že ho čeká brzké zotavení," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest. K poklesu hodnoty indexu přispěla především pesimističtější očekávání. Hodnocení aktuální situace podniků je naopak o něco lepší než v minulém měsíci.

Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo zhoršila. Obzvlášť očekávání budoucího vývoje hodnotí podniky hůře, současnou situaci hodnotí naopak o něco lépe. V sektoru služeb se nálada opět zlepšila, podnikatelé ve službách hodnotí o něco lépe současnou situaci. Očekávání se ale lehce zhoršila, znát je to především v dopravě a logistice. Výrazně se naopak zlepšila nálada v cestovních ruchu.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles - na vině jsou podle odborníků strukturální problémy německého hospodářství, vysoké ceny energií, přebujelá byrokracie či konkurence asijských trhů, především Číny.

Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se HDP v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje.


