Merz: Uděláme vše, aby nenastal „tvrdý předěl“ v automobilovém průmyslu

28.11.2025 9:50
Autor: ČTK

Německá vláda chce v EU prosadit zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035, což má umožnit prodej vysoce efektivních spalovacích motorů i po zmíněném roce. Německo argumentuje ochranou konkurenceschopnosti svého automobilového průmyslu, který čelí tlaku čínských výrobců a složitému přechodu na elektromobilitu. Dopad změn bude klíčový i pro české firmy, které jsou významnými subdodavateli německých automobilek.

Německá vláda bude v Evropské unii prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Ve čtvrtek se na tom dohodly strany vládní koalice - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), informovala dnes agentura DPA. Dosáhnout chce Německo mimo jiné toho, aby bylo nadále možné prodávat automobily s vysoce efektivními spalovacími motory.

Kancléř Friedrich Merz po dohodě koaličních partnerů zašle dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém ji bude informovat o nové německé pozici. V poslední době kancléř opakovaně říkal, že on by si přál, aby EU od plánu upustila. Sociální demokracie se ovšem dlouho stavěla proti snahám nabourat dojednaný kompromis, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám.

Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně Česka či Slovenska. Podle prozatímního plánu by komise měla revizi předložit ve středu 10. prosince.

Na počátku října Merz uspořádal setkání se zástupci automobilového průmyslu. Po něm řekl, že udělá vše pro to, aby v roce 2035 nenastal "tvrdý předěl". Německo má podle něj strategický zájem na tom, aby udrželo konkurenceschopnost svého automobilového průmyslu. Zároveň kancléř zdůraznil, že podporuje rozvoj elektromobility. Auta na elektrický pohon jsou "hlavní ulice, po které se jede".

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.


