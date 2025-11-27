Hledat v komentářích

Detail - články
Německý sportovní gigant na prodej. O Pumu je zájem v Číně, akcie rostou o 14 procent

27.11.2025 9:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Pumy rostou v pondělí dopoledne až o 14 procent po zprávě, že o německého výrobce sportovního oblečení a obuvi jeví zájem čínská společnost Anta Sports, informovala s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Nápadníků ze sportovního spotřebního odvětví má ale Puma více: japonského giganta Asics či další čínskou firmu Li Ning.

Anta Sports, jejíž akcie jsou kótované na hongkongské burze, spolupracuje s blíže nespecifikovaným poradcem na vyhodnocení nabídky na Pumu, uvedly zdroje, jež si přály zůstat v anonymitě. Společnost by se mohla spojit se soukromou investiční společností, pokud se rozhodne s nabídkou pokračovat, dodaly.

Akcie Pumy ve Frankfurtu vzrostly v reakci na zprávu až o 14 procent, což je nejvíce od září. Ke středě ale od začátku roku oslabily o více než 60 procent.

puma

Mezi další potenciální zájemce by mohla patřit konkurenční čínská oděvní firma Li Ning, která je pojmenovaná po legendárním gymnastovi, který společnost založil, nebo také japonská Asics, uvedly zdroje s tím, že jednání jsou ale předběžná, a tak zatím není jasné, kteří zájemci nakonec nabídku skutečně podají.

Podle zdrojů by však očekávání ohledně ocenění Pumy ze strany jejího největšího akcionáře – francouzské miliardářské rodiny Pinaultů s 29procentním podílem v podniku – mohla představovat velkou překážku pro jakoukoliv transakci. Na základě středečního závěru akcií dosahuje tržní hodnota Pumy 2,5 miliardy eur.

Akcie Anta Sports, jež vlastní značky Fila a Jack Wolfskin, vzrostly letos na burze přibližně o deset procent, což dává společnosti tržní hodnotu 31 miliard dolarů.

V minulosti už firma jednu konkurenci akvírovala. V roce 2019 v rámci konsorcia s asijskou společností FountainVest Partners zaplatila 5,2 miliardy dolarů za společnosti Amer Sports, vlastníka značek jako Salomon nebo Arc'teryx. Loni v únoru Amer Sports uspořádala IPO v New Yorku, od té doby akcie vzrostly o 145 procent. Anta zůstala největším investorem firmy.

 


