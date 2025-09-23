Hledat v komentářích

Detail - články
Bloomberg: Jestřábí měnová politika žene korunu a forint na špičku světových měn

Bloomberg: Jestřábí měnová politika žene korunu a forint na špičku světových měn

23.09.2025 12:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Jestřábí centrální bankéři v Maďarsku a České republice pomohli letos dostat své měny na špičku světového žebříčku a rostoucí skupina investorů tvrdí, že růst bude pokračovat. Centrální bankéři v Budapešti a Praze mají tento týden ponechat úrokové sazby beze změny, aby zkrotili přetrvávající inflační rizika.

Přestože se obě země liší tempem hospodářského růstu a rozpočtovou politikou, jejich trhy patří letos mezi největší vítěze. Pomáhají k tomu investoři, kteří hledají způsoby, jak diverzifikovat mimo americká aktiva v době, kdy Federální rezervní systém snižuje sazby.

Maďarský forint letos posílil vůči dolaru o více než 20 % a česká koruna vzrostla o 18 % – více než kterákoli z 31 hlavních měn sledovaných agenturou Bloomberg, s výjimkou rublu, který se od ruské invaze na Ukrajinu volně neobchoduje.

czk

Dokud inflace v obou zemích překračuje cíle centrálních bank, analytici z ING Bank a Citigroup předpovídají, že měnová politika zůstane zaměřena na krocení cenových tlaků. „Obě měny v posledních týdnech zaznamenaly slušné posílení a věříme, že zde stále existuje prostor pro další růst,“ uvedl stratég ING František Táborský. Doporučil krátké pozice na dolar vůči koruně s cílovou hodnotou 19,960 koruny za dolar.

Forint a koruna jsou vůči euru silnější téměř o 6 %, resp. 4 %. Citigroup doporučila začátkem tohoto měsíce prodávat euro vůči oběma měnám. Obě měny se v úterý ráno obchodovaly téměř beze změny – forint na 389,2, těsně pod 16měsíčním maximem z minulého týdne, a koruna na 24,25, blízko nejsilnější úrovně od roku 2023.

Maďarská centrální banka pravděpodobně v úterý ponechá svou základní sazbu na 6,5 %, což je jedna z nejvyšších sazeb v Evropě poté, co vládní zásahy nedokázaly udržet ceny klíčových položek domácností pod kontrolou. Očekává se také zveřejnění nových inflačních prognóz.

Takzvaní carry-trade investoři rádi sázejí na forint, protože si půjčují v zemích s nízkými sazbami a investují tam, kde jsou vyšší, říká Marek Drimal, stratég Societe Generale v Londýně. Snížení sazeb v USA minulý týden tento trend podporuje, stejně jako maďarští představitelé, kteří zdůrazňují stabilní politiku centrální banky. Maďarské dluhopisy také posilují, výnos desetiletých dluhopisů je na 6,85 %, což je nejnižší úroveň od dubna.

Péter Kiss, vedoucí správy portfolia v maďarské pobočce Amund, uvedl, že je prostor pro nové dlouhé pozice ve forintu. Přísná měnová politika a oslabující dolar do konce roku by mohly pomoci maďarské měně dále posílit.

Růst v Česku

Když se ve středu sejdou tvůrci měnové politiky v Praze, pravděpodobně ponechají klíčovou sazbu na 3,5 % již třetí zasedání po sobě poté, co ji během uvolňovacího cyklu, který začal koncem roku 2023, snížili na polovinu. Několik členů bankovní rady se vyslovilo proti dalšímu snižování kvůli rychlému růstu cen bydlení a služeb i rychlému růstu mezd.

Zatímco koruna těží i z relativně vysoké základní sazby ve srovnání s jinými zeměmi, její síla podle viceguvernéra ČNB Jana Fraita odráží především odolnost ekonomiky, platební bilanci a příznivé vnímání rizika ze strany investorů.

Podle Táborského z ING jsou důvodem pro přísnou měnovou politiku, která by měla nadále podporovat korunu, široce založené oživení české ekonomiky, silnější než očekávaný růst mezd do příštího roku a jen mírné známky ochlazování trhu s bydlením. „Celkově současný vývoj jen podporuje náš jestřábí pohled, že dalším krokem ČNB bude zvýšení sazeb v příštích čtvrtletích,“ uvedl.

Zdroj: Bloomberg

 
 
 

Váš názor
  • Přidat názor
    Ovšem
    23.09.2025 17:20

    Oproti zlotému to taková hitparáda není.
    kipa
  • Přidat názor
     
    23.09.2025 12:38

    Jasně patrná snaha dohnat německé mzdy ne růstem mezd, ale kurzem :-D
    P0LDINKA
