Jan Bureš: Průmysl v říjnu lehce za očekáváním. Konec roku bude slabší

Slabší dynamika českého průmyslu za říjen potvrzuje podle hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše trend zpomalování ke konci roku, na který ukazovaly podnikatelské nálady i nové zakázky. Za celý rok 2025 by měl průmysl skončit v mírném plusu (0,5–1 %). Energeticky náročná odvětví a cyklické strojírenství zůstávají slabá. Předstihové indikátory (PMI) naznačují také slábnoucí poptávku, což spolu s efektem amerických cel a vysokým využitím kapacit brzdí výkon na přelomu roku. V roce 2026 očekává ekonom růst průmyslu o 1–2 % díky investicím a německé fiskální expanzi.
Průmysl v říjnu rostl o něco pomaleji, než jsme čekali – meziměsíčně poklesl o 0,1 %, zatímco meziročně byl vyšší o 1,1 % (náš odhad +1,7 %). Víceméně se však zatím naplňují naše sázky na zpomalení dynamiky průmyslu ke konci letošního roku, na které ukazovaly i slabší podnikatelské nálady a nepřesvědčivé nové objednávky. I tak pravděpodobně za celý rok 2025 skončí průmysl podle našich odhadů v lehkém plusu (0,5-1 %).
Při pohledu do struktury je jasné, že i nadále se daří lépe zpracovatelskému průmyslu než energetice a těžbě. Uvnitř zpracovatelského průmyslu jsou však velké rozdíly a jednotlivá odvětví jsou o poznání méně synchronizovaná než v období před energetickou krizí. Tahoun posledních let sektor automotive sice z pohledu produkce zůstává stále ve srovnání s rokem 2019 jednoznačným premiantem, poslední měsíce však ukazují na viditelné zpomalování růstu (které může být dáno i relativně vysokým využitím produkčních kapacit). Naopak dobrou náladu si užívají nadále další úspěšné sektory v čele s výrobci kovových konstrukcí nebo elektrických zařízení – obě odvětví současně hlásí relativně solidní dynamiku nových zakázek. Na druhé straně vidíme váhavé výkony energeticky náročných odvětví jako jsou zpracovatelé kovů – jejich produkce sice zdá se označila dno, ale jak ukazuje slabé momentum ve výrobě i v nových zakázkách, „půda pod nohama“ je velmi vratká. To je ostatně trochu i případ velmi cyklického strojírenství.
Při pohledu do budoucna předstihové indikátory pro průmysl (v čele s PMI) ukazují na lehce slábnoucí poptávku po průmyslové produkci, což jenom potvrzují relativně slabé přírůstky nových objednávek v dnešních číslech. To je konzistentní i s našimi sázkami na slabší výkon českého průmyslu na přelomu roku, daný primárně zpožděným negativním efektem amerických cel a vysokým využitím výrobních kapacit v některých odvětvích. Pro celý příští rok pak díky o něco rychlejším investicím a německé rozpočtové expanzi očekáváme růst českého průmyslu v rozmezí 1-2 %, tedy lehce nad letošním výkonem.