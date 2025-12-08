Hledat v komentářích

Jan Bureš: Průmysl v říjnu lehce za očekáváním. Konec roku bude slabší

Jan Bureš: Průmysl v říjnu lehce za očekáváním. Konec roku bude slabší

08.12.2025 10:18
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Slabší dynamika českého průmyslu za říjen potvrzuje podle hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše trend zpomalování ke konci roku, na který ukazovaly podnikatelské nálady i nové zakázky. Za celý rok 2025 by měl průmysl skončit v mírném plusu (0,5–1 %). Energeticky náročná odvětví a cyklické strojírenství zůstávají slabá. Předstihové indikátory (PMI) naznačují také slábnoucí poptávku, což spolu s efektem amerických cel a vysokým využitím kapacit brzdí výkon na přelomu roku. V roce 2026 očekává ekonom růst průmyslu o 1–2 % díky investicím a německé fiskální expanzi.

Průmysl v říjnu rostl o něco pomaleji, než jsme čekali – meziměsíčně poklesl o 0,1 %, zatímco meziročně byl vyšší o 1,1 % (náš odhad +1,7 %). Víceméně se však zatím naplňují naše sázky na zpomalení dynamiky průmyslu ke konci letošního roku, na které ukazovaly i slabší podnikatelské nálady a nepřesvědčivé nové objednávky. I tak pravděpodobně za celý rok 2025 skončí průmysl podle našich odhadů v lehkém plusu (0,5-1 %).

0

Při pohledu do struktury je jasné, že i nadále se daří lépe zpracovatelskému průmyslu než energetice a těžbě. Uvnitř zpracovatelského průmyslu jsou však velké rozdíly a jednotlivá odvětví jsou o poznání méně synchronizovaná než v období před energetickou krizí. Tahoun posledních let sektor automotive sice z pohledu produkce zůstává stále ve srovnání s rokem 2019 jednoznačným premiantem, poslední měsíce však ukazují na viditelné zpomalování růstu (které může být dáno i relativně vysokým využitím produkčních kapacit). Naopak dobrou náladu si užívají nadále další úspěšné sektory v čele s výrobci kovových konstrukcí nebo elektrických zařízení – obě odvětví současně hlásí relativně solidní dynamiku nových zakázek. Na druhé straně vidíme váhavé výkony energeticky náročných odvětví jako jsou zpracovatelé kovů – jejich produkce sice zdá se označila dno, ale jak ukazuje slabé momentum ve výrobě i v nových zakázkách, „půda pod nohama“ je velmi vratká. To je ostatně trochu i případ velmi cyklického strojírenství.

Při pohledu do budoucna předstihové indikátory pro průmysl (v čele s PMI) ukazují na lehce slábnoucí poptávku po průmyslové produkci, což jenom potvrzují relativně slabé přírůstky nových objednávek v dnešních číslech. To je konzistentní i s našimi sázkami na slabší výkon českého průmyslu na přelomu roku, daný primárně zpožděným negativním efektem amerických cel a vysokým využitím výrobních kapacit v některých odvětvích. Pro celý příští rok pak díky o něco rychlejším investicím a německé rozpočtové expanzi očekáváme růst českého průmyslu v rozmezí 1-2 %, tedy lehce nad letošním výkonem.

 
 

