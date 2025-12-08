Stavebnictví od loňska dále roste, ale říjen přinesl slabší tempo

Stavební výroba v Česku v říjnu zpomalila meziroční růst na 7,1 % po zářijových 13,1 %, meziměsíčně klesla o 0,4 %, uvádí ČSÚ. Tahounem byla výstavba budov (+9,6 %), zatímco inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,3 %. Počet zahájených bytů stoupl meziročně o 34,5 % na 3 457, dokončených bytů přibylo 58,1 % díky nízké srovnávací základně loňského října. Hodnota stavebních povolení dosáhla 46,6 miliardy Kč, což je o 7,3 % více než před rokem. Stavebnictví tak pokračuje v růstu od loňského listopadu, i když tempo zpomalilo.
Stavební výroba v Česku v říjnu zpomalila meziroční růst na 7,1 procenta, v září podle revidovaných údajů stoupla o 13,1 procenta. Tahounem růstu bylo tentokrát pozemní stavitelství, tedy stavba budov. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně stavební produkce klesla o 0,4 procenta.
V meziročním srovnání české stavebnictví posiluje od loňského listopadu. "Stavební produkce v říjnu zpomalila meziroční tempo růstu na 7,1 procenta a tahounem růstu byla tentokrát výstavba budov," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s loňským říjnem zvýšila o 9,6 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostlo o 3,3 procenta.
V říjnu se začalo stavět o 34,5 procent bytů více než za stejné období minulého roku, dokončeno bylo meziročně o 58,1 procenta bytů více.
"V říjnu byla zahájena výstavba 3457 bytů a tento počet meziročně vzrostl o 34 procent díky bytovým domům zejména ve Středočeském kraji, Praze a Jihomoravském kraji," doplnila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Dokončeno bylo 2914 bytů, což znamenalo meziroční růst o 58 procent. Za tímto růstem stojí spíše nízká základna loňského října, kdy byl počet dokončených bytů jeden z historicky nejnižších, konstatoval ČSÚ.
Orientační hodnota staveb, na které v říjnu úřady vydaly stavební povolení, dosáhla podle statistiků 46,6 miliardy korun. Meziročně vzrostla o 7,3 procenta.