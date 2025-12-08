Hledat v komentářích

Detail - články
Říjnový přebytek zahraničního obchodu ČR nejvyšší za poslední měsíce

Říjnový přebytek zahraničního obchodu ČR nejvyšší za poslední měsíce

08.12.2025 9:50
Autor: ČTK

Zahraniční obchod ČR skončil v říjnu v přebytku 26 miliard , což je meziročně o 15 miliard více díky menšímu schodku obchodu s ropou a plynem. Naopak negativně působil nižší přebytek u kovodělných výrobků. Dovoz klesl o 5,3 % na 396,4 mld. , vývoz o 1,7 % na 422,4 mld. , přičemž meziměsíčně po očištění export oslabil o 1,2 % a import o 2,6 %.

Zahraniční obchod ČR skončil v říjnu v přebytku 26 miliard korun, meziročně tak byl o 15 miliard korun vyšší. Výsledek kladně ovlivnilo obchodování s ropou a zemním plynem, které vykázalo menší schodek. Naopak negativní vliv na bilanci měl nižší přebytek obchodu s kovodělnými výrobky, vyplynulo z dnes zveřejněných předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Dovoz i vývoz ve sledovaném měsíci v meziročním srovnání ale klesly, import o 5,3 procenta na 396,4 miliardy korun a export z ČR o 1,7 procenta na 422,4 miliardy korun.

Podle ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnové se pokles týkal většiny komoditních skupin. "Na obou směrech obchodu to bylo nejvíce u elektrických zařízení a u motorových vozidel a jejich dílů. Jelikož se celková hodnota dovozu snížila meziročně více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se zvýšil," doplnila.

Meziměsíčně po sezonním očištění byl vývoz nižší o 1,2 procenta a dovoz o 2,6 procenta.

Schodek obchodu s ropou a zemním plynem, který podle statistiků příznivě ovlivnilo saldo zahraničního obchodu, byl meziročně nižší o 4,9 miliardy . Současně o čtyři miliardy vzrostl přebytek obchodu se stroji a o 1,9 miliardy se zmenšilo záporné saldo obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji. Kladná bilance obchodování s auty stoupla o 1,7 miliardy.

Naopak o 4,2 miliardy klesl přebytek obchodu s kovodělnými výrobky, což mělo negativní dopad na výsledek zahraničního obchodu Česka. Rovněž se o miliardu prohloubil deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky.

 

