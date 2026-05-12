Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu

Akciové trhy Jižní Koreje a Tchaj-wanu letos zažívají mimořádně silnou rally, která je vynesla na historická maxima. Tahouny prudkého růstu je přitom jen hrstka technologických gigantů těžících z boomu umělé inteligence, což vyvolává obavy, že růst indexů se stává nebezpečně závislým na několika vítězích umělé inteligence. Tématem se zabýval server CNBC.
Jihokorejský index Kospi letos vyskočil o více než 80 procent a opakovaně překonává historická maxima. Tchajwanský index Taiex se vyvíjí podobně, zejména díky masivnímu zájmu investorů o polovodičové firmy v samém středu AI revoluce. Podle stratéga Tima Moeho je hlavním motorem růstu jedno jediné téma: hardware pro umělou inteligenci.
„Jedním slovem, je to téma AI hardwaru, které trh pohání,“ uvedl Moe v rozhovoru pro CNBC. Odhaduje, že více než 80 procent příjmů tchajwanských firem je dnes přímo či nepřímo navázáno na AI, zatímco v Jižní Koreji je to zhruba 60 procent. Prudká poptávka po paměťových čipech a špičkových polovodičích vytváří bezprecedentní ziskový boom.
Velikost koncentrace je bezprecedentní. Tchajwanský výrobce čipů TSMC s tržní kapitalizací okolo 58 bilionů tchajwanských dolarů (přibližně 1,85 bil. USD) dnes představuje více než 40 procent celého indexu Taiex. V Jižní Koreji se váha dvojice Samsung Electronics a SK Hynix v květnu vyšplhala na historických 42,2 procenta indexu Kospi. Samsung Electronics navíc v posledních dnech překonal hranici tržní hodnoty jednoho bilionu dolarů.
Tak silná koncentrace není ani na americkém trhu, jenž čelí podobnému trendu - skupina „Magnificent Seven“ (Alphabet, , , , Meta, , Tesla) tam dohromady tvoří zhruba třetinu hodnoty indexu S&P 500. V USA je ale trh strukturálně více diverzifikovaný, neboť vedle technologií hrají významnou roli také finance, zdravotnictví, spotřební sektor či energetika.
Zranitelnost vůči šokům
To velmi vysoká koncentrace v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu znamená, že výkonnost akciových indexů přestává vypovídat o stavu domácí ekonomiky jako celku. Spíše odráží výsledky úzké skupiny exportérů, kteří těží z globálního investičního cyklu v oblasti AI. Zároveň se tím zvyšuje citlivost trhů na rychlé změny sentimentu – analytici varují před zesílenou volatilitou, jež může učinit trhy náchylnější k negativním šokům, ať už se jedná o geopolitiku nebo zpomalení ve výdajích na výstavbu datacenter.
„Riziko spojené s koncentrací trhu je evidentní,“ přiznal Moe, který mezi potenciální hrozby řadí narušení dodavatelských řetězců, politické reakce proti rozsáhlé AI infrastruktuře, napětí na kapitálových trzích či technologické změny, například nástup nových typů čipových architektur.
Zvlášť citlivým bodem je samotný dodavatelský řetězec polovodičů. Tchaj-wan i Jižní Korea jsou klíčovými výrobními uzly závislými na dodávkách specializovaných chemikálií, fotoresistů či technických plynů. Tyto vstupy mohou být ohroženy geopolitickým napětím nebo narušením globální dopravy. „Pokud některé z těchto vstupů nebudou k dispozici a výroba se zastaví, nemusíte být génius, abyste si představil prudkou korekci na akciích,“ dodal Moe.
Dalším rizikovým faktorem je energetická závislost obou ekonomik. Tchaj-wan i Jižní Korea patří mezi velké dovozce energií, takže růst cen ropy – například v důsledku napětí na Blízkém východě – by mohl zhoršit jejich kupní sílu a snížit mezinárodní konkurenceschopnost.
Jamie Mills O’Brien z Aberdeen Investments upozornil, že oba trhy se nacházejí „na špatné straně obchodních podmínek“ právě v období, kdy ceny ropy rostou v souvislosti s konfliktem kolem Íránu. Vyšší dovozní náklady mohou část exportních zisků postupně vymazat.
Další hrozbou pak je obrovský rozsah očekávání, která jsou nyní započtena ve valuacích. například odhaduje, že zisky jihokorejských firem by letos mohly vzrůst o 300 procent, což je mimořádně ambiciózní scénář.
Přestože oba trhy vypadají podobně, jejich vazba na domácí hospodářství se začíná lišit. Jihokorejský trh je širší a lépe diverzifikovaný, míní Moe s tím, že kromě čipů zde investoři sází také na lodní průmysl, obranu, energetická zařízení nebo kulturní exporty spojené s fenoménem „K-culture“.
„Korejský trh nabízí více příležitostí než jen hvězdné paměťové čipy,“ tvrdí Moe. Růst akcií je zde podle něj více propojen s celkovou ekonomickou výkonností, včetně silných exportů a rostoucího přebytku běžného účtu. Naopak tchajwanský trh je stále těsněji svázán s TSMC a globální poptávkou po polovodičích, což jej postupně oddaluje od vývoje domácí ekonomiky.
Historie varuje
Někteří investoři varují, že podobná koncentrace se v historii nejednou ukázala jako problematická. Dánsko a Saúdská Arábie patřily na konci loňského roku k nejslabším akciovým trhům světa, a to právě kvůli závislosti na jediné dominantní firmě. Dánský trh zasáhly obavy ze zpomalení poptávky po lécích proti obezitě od Novo Nordisku, zatímco saúdskoarabské akcie trpěly poklesem cen ropy, což se negativně promítlo do akcií giganta Saudi Aramco.
Florian Weidinger, generální ředitel Santa Lucia Asset Management, navíc varoval, že mnoho globálních investorů, kteří hledají diverzifikaci, možná nevědomky zdvojnásobuje svou expozici na AI tím, že nakupuje jak americké technologické akcie s obrovskou tržní kapitalizací, tak asijské benchmarky ovládané polovodičovými giganty. „Kdyby se to zlomilo, tak mnoho alokátorů se probudí s dvojím rizikem,“ konstatoval pro CNBC.