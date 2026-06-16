Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Technologické akcie zastavily růst S&P 500, SpaceX výrazně posílil

Technologické akcie zastavily růst S&P 500, SpaceX výrazně posílil

16.06.2026 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes ztratily momentum poté, co růst indexu S&P 500 k historickým maximům narušil výprodej technologických titulů. Investoři zároveň vyčkávají na první rozhodnutí Fedu pod vedením nového předsedy Kevina Warshe. Pokles cen ropy podpořil dluhopisy a snížil výnosy, zatímco trh zaznamenal výraznou sektorovou rotaci.

Index S&P 500 zastavil růst poté, co akcie výrobců čipů oslabily po předchozí silné rally. Nasdaq 100 klesl o 1,9 %, zatímco Dow Jones posílil na nové historické maximum díky přesunu kapitálu do cyklických sektorů. Cena ropy klesla pod 80 dolarů za barel v očekávání obnovení dodávek v souvislosti s pokrokem v jednání mezi USA a Íránem.

Investoři nyní sledují vývoj kolem plánovaného podpisu dočasné mírové dohody, který by měl proběhnout v pátek. Vedle geopolitiky je v centru pozornosti i měnová politika. Většina centrálních bank včetně Fedu by podle očekávání neměla tento týden měnit sazby, přičemž výjimkou může být Bank of Japan.

Analytici upozorňují, že prostředí vyšších sazeb po delší dobu nemusí být pro akcie negativní, pokud je doprovázeno stabilním ekonomickým růstem a postupným poklesem inflace. Zmírnění geopolitického napětí může zároveň přispět k nižším cenám energií a poklesu výnosů, což by podpořilo širší růst trhu včetně cyklických sektorů.

Klíčovým bodem je první vystoupení nového šéfa Fedu. Investoři očekávají signály, jak bude Kevin Warsh přistupovat k inflaci a komunikaci měnové politiky. V posledních měsících se totiž výrazně posunula očekávání trhu, který přešel od diskuse o snižování sazeb k debatě o možnosti jejich zvýšení. Výsledek může výrazně ovlivnit sentiment na několik následujících týdnů.

Podle odhadů analytiků by Fed mohl upravit svůj výhled směrem k vyšší inflaci a odstranit předpoklad dalšího uvolňování politiky. Zároveň se spekuluje o možných změnách v publikaci ekonomických projekcí, včetně takzvaného dot plotu, který ukazuje očekávání členů Fedu ohledně budoucích sazeb.

Na trhu zaujala také výrazná rally společnosti SpaceX, která posílila poté, co oznámila akvizici společnosti Cursor valuované na 60 miliard dolarů. Tato transakce posiluje pozici firmy Elona Muska v oblasti AI nástrojů pro programování a přibližuje její valuaci úrovni Amazonu.

Z firemních zpráv dále zaujalo, že americké ministerstvo obchodu varovalo společnost Anthropic před poskytováním nejpokročilejších AI modelů zahraničním subjektům bez souhlasu vlády. Yum Brands prodá Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů a zaměří se na KFC a Taco Bell. Robinhood oznámil snížení počtu zaměstnanců o 10 %, což odpovídá zhruba 300 pracovníkům. Rivian plánuje propustit stovky zaměstnanců, aby snížil náklady při rozšiřování výroby elektromobilů.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,58 %, Nasdaq 100 : -1,90 % a Dow Jones : +0,65 %.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.06.2026
22:01Technologické akcie zastavily růst S&P 500, SpaceX výrazně posílil  
17:14Jen jedna dominance
16:22Yum! Brands prodává Pizza Hut za 2,7 miliardy USD. Dál sází na KFC a Taco Bell
15:41Konec dominance technologií? Podle Goldman Sachs se kormidlo otáčí směrem k cyklickým akciím  
14:13Banka CREDITAS a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
13:59CSG a Ukrainian Armor se dohodly na výrobě pohonných jednotek pro střely a drony
13:42Průzkum BofA: Investoři do AI mírně brzdí, ale z akcií stále neutíkají  
12:35Menší rozloha, vyšší standardy. Nové rezidenční projekty odrážejí proměňující se realitní trh
12:10Goldman Sachs: Trhy se přenastavily na růst sazeb, AI trend bude pokračovat
11:46Akcie rostou pomaleji, ale příznivý sentiment odolává rizikům na obzoru  
10:30Konec éry levných peněz? Japonsko zvyšuje sazby na maximum od roku 1995
10:21FX Strategie: Fed s novým šéfem může otřást dolarem a ČNB je na rozcestí  
9:01Rozbřesk: Ropné šoky už nejsou, co bývaly. Pokles cen ropy může být ještě výraznější
8:58NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
8:50Evropa zpochybňuje dohodu s Íránem, SpaceX pokračuje v letu vzhůru a Japonsko má nejvyšší sazby za 31 let  
6:04Chanos: SpaceX začala jen přeprodávat čipy, reálný byznys je Starlink
15.06.2026
22:00Akciové trhy v očekávání míru na blízkém východě vystřelily vzhůru  
17:46Co je opakem bubliny a kam míří zisková polarizace?
17:00PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla  
16:20Dobré zprávy z Blízkého východu uklidnily trh. Výnosy před zasedáním Fedu klesají

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    JP - Základní O/N úroková sazba
    4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
    4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
    9:00CZ - PPI, y/y
    11:00DE - Index očekávání ZEW
    14:30USA - Počet nově zahájených staveb
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět