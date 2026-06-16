Technologické akcie zastavily růst S&P 500, SpaceX výrazně posílil

Americké akcie dnes ztratily momentum poté, co růst indexu S&P 500 k historickým maximům narušil výprodej technologických titulů. Investoři zároveň vyčkávají na první rozhodnutí Fedu pod vedením nového předsedy Kevina Warshe. Pokles cen ropy podpořil dluhopisy a snížil výnosy, zatímco trh zaznamenal výraznou sektorovou rotaci.
Index S&P 500 zastavil růst poté, co akcie výrobců čipů oslabily po předchozí silné rally. Nasdaq 100 klesl o 1,9 %, zatímco Dow Jones posílil na nové historické maximum díky přesunu kapitálu do cyklických sektorů. Cena ropy klesla pod 80 dolarů za barel v očekávání obnovení dodávek v souvislosti s pokrokem v jednání mezi USA a Íránem.
Investoři nyní sledují vývoj kolem plánovaného podpisu dočasné mírové dohody, který by měl proběhnout v pátek. Vedle geopolitiky je v centru pozornosti i měnová politika. Většina centrálních bank včetně Fedu by podle očekávání neměla tento týden měnit sazby, přičemž výjimkou může být Bank of Japan.
Analytici upozorňují, že prostředí vyšších sazeb po delší dobu nemusí být pro akcie negativní, pokud je doprovázeno stabilním ekonomickým růstem a postupným poklesem inflace. Zmírnění geopolitického napětí může zároveň přispět k nižším cenám energií a poklesu výnosů, což by podpořilo širší růst trhu včetně cyklických sektorů.
Klíčovým bodem je první vystoupení nového šéfa Fedu. Investoři očekávají signály, jak bude Kevin Warsh přistupovat k inflaci a komunikaci měnové politiky. V posledních měsících se totiž výrazně posunula očekávání trhu, který přešel od diskuse o snižování sazeb k debatě o možnosti jejich zvýšení. Výsledek může výrazně ovlivnit sentiment na několik následujících týdnů.
Podle odhadů analytiků by Fed mohl upravit svůj výhled směrem k vyšší inflaci a odstranit předpoklad dalšího uvolňování politiky. Zároveň se spekuluje o možných změnách v publikaci ekonomických projekcí, včetně takzvaného dot plotu, který ukazuje očekávání členů Fedu ohledně budoucích sazeb.
Na trhu zaujala také výrazná rally společnosti SpaceX, která posílila poté, co oznámila akvizici společnosti Cursor valuované na 60 miliard dolarů. Tato transakce posiluje pozici firmy Elona Muska v oblasti AI nástrojů pro programování a přibližuje její valuaci úrovni Amazonu.
Z firemních zpráv dále zaujalo, že americké ministerstvo obchodu varovalo společnost Anthropic před poskytováním nejpokročilejších AI modelů zahraničním subjektům bez souhlasu vlády. prodá Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů a zaměří se na KFC a Taco Bell. Robinhood oznámil snížení počtu zaměstnanců o 10 %, což odpovídá zhruba 300 pracovníkům. Rivian plánuje propustit stovky zaměstnanců, aby snížil náklady při rozšiřování výroby elektromobilů.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,58 %, Nasdaq 100 : -1,90 % a Dow Jones : +0,65 %.