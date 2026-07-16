U umělé inteligence se to posouvá k „příliš velké na to, aby padly“

V zájmu Číny jsou nízké ceny ropy a silná americká ekonomika, bude komoditizovat umělou inteligenci i čipy. Tyto názory zazněly v rozhovoru, který pro RiskReversal poskytl Peter Boockvar z One Point BFG Wealth Partners a Louis-Vincent Gave ze společnosti Gavekal (viz zde). Strategii čínských technologických společností popsali tak, že „místo Ferrari nabízí Toyoty.“ Které za mnohem nižší cenu odvedou potřebnou práci. A je tak otázka, „jak dlouho budou investoři financovat modely odpovídající svou cenou Ferrari.“
Gave k uvedenému dodal, že řada zahraničních startupů používá už nyní čínské modely umělé inteligence, protože jsou v podstatě zadarmo. Mají také jinou architekturu a čínské modely mohou těžit z toho, že jsou otevřené, a to poskytuje větší flexibilitu. OpenAI a Anthropic naopak „budují pevnosti“. Svým klientům nabízí, „aby přišli k nim a tím získají bezpečí.“ Je to podobná strategie, jako mají velké banky typu Goldan Sachs a . „Čína naopak buduje Dubaj, kam můžete volně přijít a dělat, co chcete.“
Tento stav je podle experta paradoxní, protože by se spíše dalo čekat, že Spojené státy budou tíhnout k otevřeným modelům, zatímco Čína k těm uzavřeným. Ta ale „neměla v podstatě volbu a musela se vydat cestou otevřených modelů… Zde nestačilo jen házet na problém peníze.“ To mohly dělat velké technologické společnosti v USA díky tomu, jak ziskové doposud byly a jak nízký náklad kapitálu mají. Extrémně nízký náklad kapitálu pak podle Gavea souvisí s tím, že ve Spojených státech „je bráněno bankrotům“.
V diskusi pak zaznělo, že investiční projekty do AI jsou nyní tak velké, že pro společnosti je v podstatě nutné jít si pro kapitál na akciový trh. Boockvar si přitom myslí, že situace se začíná posouvat do stavu „příliš velké na to, aby padly.“ Ne v tom smyslu, že by vláda v případě neúspěchu nějaké velké technologické společnosti musela poskytnout pomoc tak, aby se nezhroutil celý systém. Ale proto, že „pokud OpenAI nebude úspěšná, všechno se zhroutí.“ Gave dodal, že investice do AI jsou už mimořádně vysoké a čeká se jejich další růst. A je otázka, „odkud to vše bude financováno?“ Boockvar poukázal na to, že bude také nutno investovat do udržování současných kapacit v chodu.
Gave poukázal i na skutečnost, že ziskovost amerických obchodovaných společností nyní rychle roste, ale částí, která roste nejrychleji, jsou ostatní příjmy. Ty pak podle něj souvisí s tím, jak posilují ceny akcií. Jde tedy o nerealizované zisky, které ale musí být vykázány. Boockvar dodal, že pokud se dá tento faktor stranou, a nehledíme na ziskovost v polovodičích, růst zisků obchodovaných firem dosahuje pouze jednociferných čísel. To je velký rozdíl od celkového růstu, ze kterého panuje velké nadšení.