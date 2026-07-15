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OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí

OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí

15.07.2026 10:27
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

OpenAI připravuje svůj první významný spotřebitelský hardware. Nepůjde však o klasický telefon ani chytrý reproduktor, nýbrž o nové domácí zařízení postavené od základu pro éru umělé inteligence, které má fungovat jako osobní digitální společník a centrum chytré domácnosti. Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s projektem.

Produkt je zatím ve vývoji a společnost jeho existenci oficiálně nepotvrdila, interně je ale popisován jako nový typ domácího počítače, který staví na schopnostech ChatGPT a pokročilých hlasových technologiích. Zařízení má komunikovat přirozeným způsobem, odpovídat na dotazy, přehrávat hudbu, pracovat se zprávami či pomáhat s ovládáním připojených domácích spotřebičů.

Pro OpenAI jde o významný strategický krok. Firma, která se stala jedním z hlavních tahounů současného boomu umělé inteligence, chce rozšířit své působení ze softwaru také do oblasti hardwaru. Tím by se dostala do přímější konkurence s technologickými giganty jako jsou Apple, Amazon nebo Google.

Vstup do segmentu zařízení však provázejí i právní komplikace. Minulý týden OpenAI zažaloval právě Apple s tvrzením, že společnost využívala obchodní tajemství související s vývojem budoucích produktů výrobce iPhonů. Podle zdrojů Bloombergu je však připravované zařízení natolik odlišné od produktů Applu, že společnost nepředpokládá porušení cizího duševního vlastnictví.

Hlubší porozumění

Hlavní ambicí OpenAI není vytvořit další chytrý reproduktor, ale zařízení, které bude postupně budovat hlubší vztah se svým uživatelem. Určujícím rysem produktu zkrátka bude jeho osobnost a schopnost spojit se s uživatelem na lidské úrovni.

Podle zdrojů má zařízení časem rozumět zvyklostem svého majitele, předvídat jeho potřeby a samo nabízet relevantní informace ještě předtím, než o ně uživatel požádá. OpenAI věří, že právě tato úroveň personalizace by mohla představovat zásadní odlišení od dnešních hlasových asistentů.

Významnou roli má hrát osobnost samotného zařízení. Produkt bude obsahovat pohyblivé mechanické prvky, které mají posílit dojem, že se jedná o „živého“ společníka, nikoliv pouze o pasivní elektroniku reagující na povely. K lepšímu pochopení uživatele by systém mohl využívat také osobní data, například obsah e-mailů nebo další informace, ke kterým dá majitel souhlas.

Jinými slovy, cílem je vytvořit fyzickou podobu ChatGPT v domácnosti a nabídnout zkušenost, která se bude více blížit komunikaci s člověkem než s běžným softwarem.

Nová hlasová technologie

Klíčovou součástí připravovaného zařízení má být pokročilá verze hlasového režimu ChatGPT označovaná jako GPT-Live. Technologie umožňuje plynulejší konverzaci, umí současně poslouchat i mluvit a přizpůsobovat se průběhu dialogu výrazně přirozenějším způsobem než dosavadní hlasoví asistenti.

Přestože výsledný produkt bude vzhledem připomínat reproduktor, OpenAI jej údajně nepovažuje za zařízení spadající do této kategorie. Interně jej popisuje jako nový druh počítače navrženého speciálně pro práci s umělou inteligencí a pro zvýšení osobní produktivity, vysvětluje Bloomberg.

Součástí hardwaru má být kamera a další senzory umožňující vyhodnocovat okolní prostředí a aktuální kontext uživatele. Zařízení se tak nebude spoléhat pouze na hlasové příkazy, ale bude schopné chápat situace ve svém okolí a podle nich reagovat.

Další důležitou vlastností má být integrovaná baterie. Uživatel nebude odkázán na jedno místo v domácnosti a zařízení bude možné během dne snadno přenášet mezi jednotlivými místnostmi. Může asistovat při vaření v kuchyni, pomáhat během domácích prací nebo sloužit jako hudební centrum v obývacím pokoji. Zároveň bude možné ponechat ho trvale zapojené na jednom místě.

Stovky pracovníků z Applu

Za hardwarovou strategií OpenAI stojí také rozsáhlé investice do vlastního vývoje. Společnost loni zaplatila 6,5 miliardy dolarů za startup io Products, který spoluzaložil slavný designér Jony Ive, dlouholetý autor ikonických produktů Applu.

Na vývoji nové produktové řady pracuje rovněž Iveho studio LoveFrom. Projekt podporuje řada bývalých designérů a inženýrů Applu, kteří se v minulosti podíleli například na vývoji iPhonu nebo počítačů Mac.

Významnou postavou je Tang Tan, někdejší šéf produktového designu iPhonu a nynější hardwarový ředitel OpenAI. Právě jeho Apple ve své žalobě obvinil z organizování aktivit zaměřených na získávání důvěrných informací o budoucích produktech společnosti. Lidé, kteří s Tanem spolupracovali, ho však popisují jako schopného manažera s hlubokými zkušenostmi v oblasti vývoje produktů a dodavatelských řetězců.

Apple ve své žalobě uvádí, že OpenAI zaměstnala více než 400 bývalých pracovníků firmy. Kromě Tana a Iva se na vývoji podílí například Evans Hankeyová, někdejší šéfka průmyslového designu Applu. Nedávno OpenAI získala také Paula Meada, který se v Applu podílel na vývoji headsetu Vision Pro a dalších budoucích zařízení rozšířené reality.

OpenAI odmítá, že by při vývoji využívala obchodní tajemství konkurence. Společnost uvedla, že nemá zájem o důvěrné informace jiných firem a že žalobu nepovažuje za podloženou dostupnými důkazy.

Apple naopak tvrdí, že rozsah přesunů zaměstnanců a rychlost vývoje nových produktů vyvolávají otázky, které si zaslouží prošetření. Zároveň ale připouští, že až soudní proces a fáze dokazování ukážou, zda skutečně došlo k využití chráněných technologií.

Právní spor může mít dopad i na načasování uvedení nového produktu. Apple totiž usiluje o soudní zákaz prodeje připravovaných hardwarových zařízení OpenAI, což by mohlo komercializaci oddálit, informuje Bloomberg.

Podle zdrojů OpenAI pracuje přibližně na pěti různých hardwarových produktech. Chytrý domácí společník má být prvním, který se dostane na trh. Představení by mohlo proběhnout ještě letos, samotný prodej je zatím plánován na příští rok.

Do budoucna firma zvažuje i mobilní AI zařízení, které by jednou mohlo nahradit dnešní chytré telefony, nositelná elektronika včetně přívěsku na krk nebo řešení z oblasti domácí robotiky.



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