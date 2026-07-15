BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže

předvedl jeden z nejsilnějších kvartálů za poslední roky. Největší správce aktiv na světě překonal odhady Wall Street v oblasti zisků, tržeb i přílivu nových peněz. Akcie na výsledky reagují růstem v pre-marketu o čtyři procenta.
Na konci června spravoval aktiva v hodnotě 15,3 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 22 %. Ve druhém čtvrtletí klienti do fondů společnosti vložili čistě 192 miliard dolarů, přičemž příliv kapitálu táhly především ETF fondy, dluhopisové strategie a soukromé trhy. Přibližně 43 % spravovaných aktiv připadá na institucionální klientelu, 41 % tvoří ETF a necelých 10 % retailoví investoři.
Očištěný zisk na akcii dosáhl ve druhém čtvrtletí 13,91 dolaru, zatímco tržby meziročně vzrostly o 31 % na 7,1 miliardy dolarů. Očištěná provozní marže se zvýšila na 45,9 %, nejvýše za téměř pět let.
Výsledky na druhé straně částečně tlumil růst nákladů, které meziročně vzrostly o 25 %. Nejvýrazněji se na něm podílely vyšší náklady na zaměstnanecké kompenzace, zatímco dvouciferným tempem rostly i výdaje na prodej a distribuci produktů.
Přes vyšší nákladovou základnu hodnotí analytici výsledky jednoznačně pozitivně. Glenn Schorr z ISI označil druhý kvartál za období, kdy šlo téměř vše správným směrem. Podle něj roste ze všech úhlů a právě tento kvartál by mohl ukončit dlouhodobý rozpor mezi zlepšujícími se provozními ukazateli firmy a slabším výkonem její akcie.
Alex Bond z KBW upozornil, že očištěný provozní zisk na akcii překonal jak jejich vlastní odhady, tak tržní konsenzus. Hlavní důvod vidí ve vyšším průměrném objemu aktiv pod správou, k němuž přispěl silný růst akciových trhů během druhého čtvrtletí.
Bill Katz z TD Cowen uvedl, že pozitivní překvapení přinesla jak provozní, tak neprovozní část výsledků. Na provozní úrovni pomohly především vyšší výnosy ze zapůjčování cenných papírů a růst výkonnostních poplatků. Současně vyzdvihl robustní dlouhodobé přítoky kapitálu napříč platformou , přestože upozornil na mírný pokles průměrných poplatkových sazeb.
Optimismus analytiků se odráží také v cílových cenách. Podle konsenzu agentury Bloomberg činí průměrná cílová cena akcií BlackRocku 1 269 dolarů, což implikuje potenciál růstu přesahující 20 %. Vzhledem k výraznému překonání očekávání navíc nelze vyloučit další úpravy cílových cen směrem vzhůru.
To by mohlo znamenat obrat i z pohledu dlouhodobé výkonnosti akcií. Za posledních pět let totiž akcie BlackRocku posílily pouze o 17 %, zatímco index S&P 500 za stejné období vzrostl přibližně o 74 %.