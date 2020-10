CETV končí na burze, u nás začínají další opatření proti Covid-19 a testování vakcíny J&J opět přerušeno

Akcie dnes završují svou burzovní dráhu po převzetí skupinou PPF a budou formálně staženy z pražské burzy a amerického trhu Nasdaq - podrobnosti jsme psali zde.

Americké akcie se vyšplhaly na téměř šestitýdenní maximum v rámci rally na některých z největších světových technologických společností. FANG+ vyskočil o 3,3 % a předvedl nejlepší relaci za měsíc díky podpoře opčního obchodování. Očekává se, že odhalí čtyři nové iPhony s podporou 5G, které budou také ve více velikostech obrazovky. Podle Wedbush se jedná o „nejdůležitější produktový cyklus“ Applu od roku 2014, kdy přišel s iPhone 6.

Počet prokázaných případů nemoci covid-19 v Česku stoupl o 4310. Je to nejvyšší nárůst v prvním pracovním dni týdne od začátku epidemie. Předchozí pondělí bylo o téměř 1200 případů méně. Kvůli vysokému počtu nově infikovaných vláda včera zavedla s platností od středy další opatření, která mají bránit šíření nákazy. Shromažďování bude omezené na maximálně šest osob. Už ode dneška je také povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách. Od středy až do konce října přejdou školy včetně prvního stupně základních škol na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká. Do 3. listopadu budou muset mít zavřeno také restaurace, bary a kluby. Restaurace ale budou moci vydávat jídlo s sebou. Ministerstvo financí oznámilo, že se neplánuje rozsáhlý odklad moratorií na půjčky.

Britský premiér Boris Johnson oznámil, že v nejhůře zasažených částech Anglie budou uzavřeny bary a hospody. Jeho nejvyšší zdravotní poradce varoval, že možná budou zapotřebí ještě další opatření. Francie doufá, že se vyhne další všeobecné karanténě, zatímco Itálie a Nizozemsko zvažují nová omezení. A i Čína zaznamenala svůj největší klastr Covid-19 za několik měsíců.

uvedla, že její vakcínová studie proti Covid-19 byla dočasně zastavena poté, co účastník klinického testování dostal nevysvětlitelnou nemoc. Stav účastníka se vyhodnocuje a J&J tvrdí, že po dalším vyšetřování bude sdílet více informací. I když jsou pauzy v pozdních fázích testování ve farmaceutickém průmyslu běžné, přerušení může přispět k obavám o bezpečnost vzhledem k tomu, že výzkum vakcín postupuje nebývalou rychlostí.

Běloruská policie pohrozila, že začne používat zbraně poté, co se protesty v hlavním městě Minsku zvrhly. Lidé v kuklách použili omračující granáty a pepřový sprej na účastníky pochodu důchodců proti úřadům, informoval web Tut.by. O den dříve policie zadržela přes 700 lidí, uvedlo ministerstvo vnitra. Protesty následují po sporných srpnových volbách.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Závěrečné hodnoty hlavních středoevropských burzovních indexů ze dne 12.10.2020