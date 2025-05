Bulharsko může vstoupit do eurozóny v roce 2026, EK má rozhodnout ve středu

Evropská komise a Evropská centrální banka by mohly ve středu 4. června konečně dát zelenou vstupu Bulharska do eurozóny od 1. ledna 2026. Komise by ten den měla zveřejnit takzvanou konvergenční zprávu, v níž hodnotí, jakého pokroku země mimo eurozónu dosáhly v přípravách na přijetí eura. V případě Bulharska by měla být tato zpráva pozitivní, napsala agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.



Bulharsko by se mohlo stát 21. zemí, která se připojí k eurozóně. Euro nyní používá 347 milionů Evropanů ve 20 zemích. Stát se členem eurozóny znamená kromě používání eurobankovek a euromincí rovněž i to, že země získá místo v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB). Také ta vydá příští středu vlastní hodnocení, zda si myslí, že je země připravena a zda je její centrální banka nezávislá. Rozhodující bude ale názor Evropské komise.



Podle unijních předpisů rozhoduje o tom, zda země může zavést euro, Rada EU, která zastupuje členské státy. Rada přijímá toto rozhodnutí poté, co obdržela návrh komise, získala doporučení členských států eurozóny, věc konzultovala s Evropským parlamentem a prodiskutovala ji Evropská rada, tedy summit nejvyšších představitelů EU.



Kladné doporučení unijní exekutivy by znamenalo, že by ho ministři financí mohli už v červnu schválit a následně v červenci by stanovili směnný kurz bulharského leva vůči euru, čímž by se země zbytek roku technicky připravovala na přechod.



Ekonomové tvrdí, že Bulharsko, jehož měna leva je dávno navázaná na euro, by přilákalo více zahraničních investic, pokud by přijalo společnou měnu. Navíc by se podle nich zlepšilo hodnocení úvěruschopnosti Bulharska, což by mu mohlo zlevnit obsluhu státního dluhu.



Bulhaři jsou však podle Reuters v názoru na přijetí eura rozpolceni. Mnozí se obávají, že by mohlo vést ke zdražování, což nastalo v Chorvatsku po přechodu k euru v roce 2023.