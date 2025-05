Americký soud pozastavil platnost Trumpových odvetných cel

Americký federální obchodní soud ve středu pozastavil platnost takzvaných recipročních cel, která prezident Donald Trump začátkem dubna uvalil na řadu zemí světa včetně Evropské unie. Informují o tom tiskové agentury.



Trump tvrdí, že k zavedení cel nepotřebuje obvykle nutný souhlas Kongresu, protože se dovozní poplatky týkají zemí, s nimiž mají Spojené státy obchodní deficity a jde proto o otázku národní bezpečnosti. Tento postup zpochybnilo nejméně sedm žalob, s nimiž se na soudy obrátili odpůrci Trumpovy celní strategie, napsala agentura AP.



Trump na začátku dubna představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA z mnoha zemí světa. Řadě států zavedl vyšší cla, v případě EU 20 procent, u Číny až 145 procent, na což finanční trhy reagovaly prudkým propadem a ekonomové varovali před celosvětovými dopady obchodní války. Brzy však Trump platnost zvýšených cel odložil, aby umožnil vyjednat obchodní dohody. V případě evropského bloku nedávno pohrozil clem 50 procent, opět jej však odložil do 9. července.



Federální obchodní soud se sídlem v New Yorku nyní vyhověl žalobě a platnost plošných cel pozastavil. Tříčlenný soudní senát rozhodnutí zdůvodnil tím, že prezident podle něj nemá pravomoc zavádět cla, která podle ústavy náleží Kongresu. Obchodní deficit podle soudců není otázkou národní bezpečnosti, jak tvrdí Trump.



Očekává se, že se prezident proti rozhodnutí soudu odvolá, uvedla AP.