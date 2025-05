Bloomberg: Favorit českých voleb bude usilovat o plné státní vlastnictví ČEZu

Nejpopulárnější politická strana České republiky se zavázala usilovat o plné státní vlastnictví energetické společnosti , aby posílila energetickou bezpečnost, pokud se po říjnových volbách vrátí do vlády. Hnutí ANO, vedená miliardářem a bývalým premiérem Andrejem Babišem, zvažuje tři různé cesty, jak zvýšit podíl vlády ze 70 % na 100 %, uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg místopředseda strany Karel Havlíček.

Vykoupení menšinových podílů v největší obchodované energetické společnosti ve východní Evropě, jejíž tržní hodnota činí přibližně 645 miliard korun, by financovala sama společnost , uvedl. Tento krok by proto omezil její schopnost vyplácet dividendy, dodal Havlíček, bývalý ministr průmyslu a obchodu.

„Naším základním cílem je, aby stát měl 100% kontrolu,“ řekl Havlíček ve čtvrtek na okraj obchodní konference v Praze. „To by samozřejmě usnadnilo financování budoucích investic a dalo by nám to větší manévrovací prostor v případě další energetické krize.“

ANO je největší stranou v českém parlamentu a všechny průzkumy veřejného mínění ukazují, že bude dominovat říjnovým volbám. Na summitu CPAC ve čtvrtek pak byl Babiš oslavován jako klíčový spojenec maďarským premiérem Viktorem Orbánem poté, co byla přehrána videozpráva s podporou této skupiny od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Babiš a Havlíček kritizují současnou vládu v Praze za vysoké životní náklady a sázejí na to, že plné státní vlastnictví pomůže snížit účty za energii pro domácnosti a podniky. Vládní koalice naopak kritizovala Babišovu předchozí vládu za rekordní rozpočtové schodky a zdůraznila své vlastní úsilí o snížení závislosti na dovozu ruských fosilních paliv.

V rozhovoru Havlíček odmítl uvést podrobnosti o scénářích odkupu nebo říci, který z nich ANO preferuje, s odkazem na citlivost těchto informací pro trh. Uvedl však, že kterákoli z možností by měla dopad na odměny akcionářů a státní rozpočet. Strana stále diskutuje o tom, která aktiva by si měl plně státní ponechat, uvedl Havlíček, který je místopředsedou dolní komory parlamentu.

„Který ze scénářů bude realizován, samozřejmě závisí také na výsledku voleb,“ řekl Havlíček. „Netajíme se tím, že odkup menšinových podílů by měl být proveden prostřednictvím samotného , což by samozřejmě v určitém okamžiku mělo dopad na dividendovou politiku,“ dodal politik.

Zdroj: Bloomberg