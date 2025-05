Čína vyzývá USA ke zrušení cel, Británie považuje rozhodnutí soudu za věc USA

Čína dnes vyzvala Spojené státy, aby zrušily "protiprávní jednostranná celní opatření". Reagovala tak na rozhodnutí amerického soudu zablokovat většinu rozsáhlých cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Britská vláda uvedla, že rozhodnutí soudu je domácí záležitostí USA a připomněla, že je to zatím pouze první fáze soudního řízení.



Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning na tiskové konferenci na otázku, jak rozsudek amerického soudu ovlivní jednání s Čínou, řekla, že Čína již mnohokrát dala v otázce cel najevo svůj postoj. Dodala, že v celní nebo obchodní válce nejsou žádní vítězové.



Mluvčí čínského ministerstva obchodu Che Jung-čchien na samostatné tiskové konferenci vyzvala Spojené státy, aby vzaly v úvahu racionální hlasy mezinárodního společenství a domácích zúčastněných stran a plně zrušily cla, napsala agentura Reuters.



Mluvčí britské vlády k rozhodnutí amerického soudu řekl, že o těchto záležitostech si musí USA rozhodnout vnitrostátně a Británie rozhodnutí vzala na vědomí. Zdůraznil, že Británie byla první zemí, která si zajistila obchodní dohodu s USA, a nyní pracuje na tom aby podniky mohly z dohody co nejrychleji těžit.



Americký obchodní soud ve středu pozastavil platnost cel, která prezident Donald Trump zavedl na základě Zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA), tedy zákona určeného k řešení neobvyklých a mimořádných hrozeb v době národní nouze. Jsou to převážně takzvaná reciproční cla, která začátkem dubna Trump uvalil na řadu zemí světa včetně Evropské unie, ale také cla zavedená dříve na Čínu, Kanadu a Mexiko. Podle soudu je zavádění cel pravomocí Kongresu. Bílý dům se proti rozhodnutí odvolal a jeho mluvčí zpochybnil autoritu soudu.