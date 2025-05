Akcie podpořilo soudní zrušení cel spolu s výsledky Nvidie

Poté, co se nálada investorů přelévala hlavně v závislosti na stresu či uklidnění na dluhopisových trzích, se podařilo dvěma událostem pozornost odklonit jinam. První z nich jsou výsledky Nvidie včera po závěru Wall Street. Společnosti se podařilo dosáhnout na odhady analytiků, rozjet výrobu Blackwellů, dodat solidní výhled a také zmírnit obavy, že restrikce na vývoz do Číny byznys výrazně poškodí.

Další pozitivní zpráva se týká cel, neboť americký Soud pro mezinárodní obchod rozhodl, že Trumpova vláda neměla právo využít dřívější zákony umožňující uvalit cla v případě národního ohrožení. Tím pádem vlna tzv. recipročních cel ze začátku dubna není legální bez schválení Kongresu a vláda dostala 10 dní na nápravu. Trumpova administrativa se ihned odvolala a zůstává otázkou, co se cly bude, přičemž nelze vyloučit ani variantu, že Trump rozhodnutí soudu odmítne respektovat.

Reakce akcií je logicky pozitivní a americké futures jsou asi 1,5 pct v zeleném. Evropské akciové indexy takové nadšení nevykazují, když AEX či CAC40 přidávají půl procenta, DAX je +0,3 pct a FTSE100 naopak mírně ztrácí. Problém vyvstává pro dluhopisový trh. Na jednu stranu případné zrušení cel znamená menší inflační tlaky a snížení sazeb Fedu se může přiblížit, což je plus. Na stranu druhou je tu ovšem výpadek příjmů rozpočtu, v němž mají cla hrát větší roli, zatímco daňové příjmy má nový zákon snížit. Deficit by se tak mohl prohloubit a s ním emise dluhu stoupnout. Dluhopisy dnes ztrácejí, respektive jejich výnosy stoupají. Americký 10Y výnos je +4 procenta. Mírnější nárůst sledujeme v Evropě, kde výnosy úvodní nárůst korigovaly. Předpokládáme, že nad výše zmíněnými faktory momentálně vítězí přesun peněz z dluhopisů do akcií za vyšším výnosem. Rozpočtová otázka však zůstane důležitým tématem, až první reakce odezní.

Dolaru zprávy o clech pomohly zvýraznit včerejší zisky, později však efekt vyprchává. Eurodolar otáčí lehce nahoru na 1,1275. Výrazně korelovaný s dolarem je vývoj ceny zlata, které po poklesu začíná korigovat ztráty. Ropa se posouvá o procento vzhůru. Koruna i přes solidní sentiment na hlavních trzích dál mírně slábne a obchoduje se k euru na 24,95.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9464 0.0570 24.9572 24.9046 CZK/USD 22.1200 0.2152 22.2320 22.0655 HUF/EUR 404.3081 0.1186 404.6090 403.2427 PLN/EUR 4.2368 -0.0541 4.2430 4.2353

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1077 -0.2370 8.1288 8.0664 JPY/EUR 163.7185 0.1122 164.2765 163.5306 JPY/USD 145.1655 0.2638 146.2880 144.7820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8373 -0.1378 0.8388 0.8356 CHF/EUR 0.9350 0.0749 0.9375 0.9341 NOK/EUR 11.4837 -0.1148 11.5087 11.4414 SEK/EUR 10.8805 -0.1225 10.9067 10.8639 USD/EUR 1.1277 -0.1527 1.1297 1.1210

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5528 -0.2473 1.5606 1.5504 CAD/USD 1.3829 -0.0426 1.3862 1.3818