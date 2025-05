Rozbřesk: Přijetí eura v Česku? Nejdříve v polovině třicátých let

Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru důvěřuje EU 52 % Evropanů, nejvíce za posledních osmnáct let. Ještě větší důvěře se těší společná evropská měna, a to 74 %, v eurozóně dokonce 83 %. V obou případech jde o nejvyšší hodnoty za celou historii měření od roku 2004.



Jinak je tomu – jako již tradičně – v Česku. Podpora eura zůstává posledních pět let setrvale nízká – v letošním roce na úrovni 31 %, proti se vyslovilo 61 % dotazovaných. To je druhá nejnižší podpora společné měny hned po Dánsku. Češi jsou skeptiky i v jiných otázkách. Evropské unii u nás důvěřuje 43 % obyvatel, což nás řadí mezi nejhorší pětici. Zároveň jsme společně s Francouzi nejpesimističtějším národem při hodnocení aktuální ekonomické situace – 60 % dotázaných ji hodnotí jako špatnou.



Ale zpátky k euru, o kterém se v Česku vede kontinuální debata již mnoho let. Aktuálně vládnoucí koalice téma přijetí společné měny již odpískala. Změní se situace po podzimních parlamentních volbách?



Krátká odpověď – velmi pravděpodobně ne. Ani jedna ze dvou hlavních politických sil v této zemi, ANO a ODS, totiž není euru nakloněna. A odkazují právě na nízkou podporu mezi obyvatelstvem, která je v kontrastu k vysoké podpoře businessu. Starostové, TOP 09 a Piráti jsou sice pro přijetí eura co nejdříve po volbách, politická realita a jejich role přinejlepším juniorního koaličního partnera však dává tušit, že jejich plány na vstup do eurozóny v roce 2029/2030 jsou až příliš optimistické. Naopak SPD a další strany na hraně vstupu do poslanecké sněmovny dlouhodobě vystupují ve prospěch zachování koruny.



Česká ekonomika je na vstup do eurozóny fakticky připravena, ať již jde o sladěnost ekonomik (ano, ta může být vždy lepší) nebo plnění Maastrichtských podmínek. Po technické stránce zabere vstupní proces zhruba tři roky, včetně minimálně dvouletého pobytu v předsíni eurozóny ERM II, kdy má země zafixovaný měnový kurz. Po zkušenostech se vstupními rozhovory s Chorvatskem a Bulharskem jsou ale některé otázky otevřené, jako například povinnost nejdříve vstoupit do bankovní unie, což by celý proces mohlo prodloužit.



Každopádně ale platí dlouhodobě omílaná pravda – vstup do eurozóny je na konci dne politickou otázkou. A pokud příští vláda nebude považovat přijetí eura za prioritu, pak se realisticky jeví jako nejbližší možné datum vstupu do eurozóny polovina 30. let.





*** TRHY ***



Koruna

Tuzemská měna vyhlíží nové impulsy a stagnuje lehce nad hranicí 24,90 EUR/CZK. Důležitý bude z pohledu koruny vývoj na eurodolaru spíše než domácí makro data (v pátek to bude detailní struktura HDP za první kvartál). Platí přitom, že bez dodatečných ztrát dolaru, bude koruna jen stěží pomýšlet na další zisky.



Eurodolar

Americký federální soud pro mezinárodní obchod zablokoval reciproční cla prezidentem Trumpem po Dni osvobození (2. dubna). Podle soudu nemá prezident pravomoc uplatnit plošná cla pod záminkou ohrožení národní bezpečnosti. Trumpova administrativa se sice hodlá proti rozhodnutí odvolat, ale celkově se tímto činem dostává obchodní válka USA versus zbytek světa do jiné dimenze s těžko odhadnutelným koncem. Každopádně pro eurodolar šlo o významnou zprávu, která měnový pár zatlačila až k úrovni 1,125. Měnový pár nyní bude zcela jistě vyhlížet reakci D. Trumpa, který navíc musí čelit i tomu, že Elon Musk odchází z jeho administrativy, a navíc se připojil k fiskálním jestřábům v Republikánské straně, jež nesouhlasí s expanzivní podobou připravovaného daňového balíku.