Stáří jako byznys: Kdo by mohl na demografické krizi vydělat?

Stárnoucí populace a nízká porodnost představují pro vyspělé společnosti výzvu, která znepokojuje řadu ekonomů a investorů. Je však možné tento trend využít ve vlastní prospěch? Analytici z investiční společnosti William Blair představili dvě firmy, kterým by současný demografický vývoj mohl hrát do karet.



Do roku 2030 bude celá silná generace baby boomerů ve Spojených státech, čítající přes 70 milionů lidí, starší 65 let. Senioři tvoří rok od roku větší podíl populace, a to v důsledku prodlužující se délky života a klesající porodnosti. V roce 2020 představovali lidé starší 65 let 17 procent populace USA. V roce 2030 by to měla být již více než pětina. Podle amerického statistického úřadu Census Bureau bude tento trend pokračovat až do roku 2060.

Z průzkumu organizace AARP provedeného v loňském roce vyplývá, že tři čtvrtiny Američanů starších 50 let chtějí zestárnout v pohodlí vlastního domova. Snahu vyhnout se stáří strávenému v domovech pro seniory pocítí podle analytiků zejména trh v oblasti zdravotních služeb, pečovatelství a zdravotnických technologií.

Ryan Daniels, analytik z investiční společnosti William Blair, věří, že se bude dařit firmám z oblasti domácí zdravotní péče. „Zajištění účinné domácí péče bude nezbytné, pokud chtějí lidé zůstat ve stáří co nejdéle doma,“ uvedl Daniels a dodal, že už nyní pozoruje pozitivní výhledy v tomto sektoru.

Z přání Američanů by mohla těžit například společnost Addus Homecare Corp. Firma se sídlem v Texasu poskytuje služby domácí zdravotní péče, osobní péče a hospicové péče. V prvním čtvrtletí letošního roku společnost vykázala meziroční nárůst tržeb o pětinu na 338 milionů dolarů, hrubou marži 32 procent a zisk na akcii ve výši 1,42 dolaru.

Cena akcií firmy vzrostla z březnového minima kolem 90 dolarů za kus na současných 112 dolarů, poměr P/E činí 25,4. I přes nedávný růst je akcie od začátku roku stále přes deset procent v mínusu. Za poslední rok pak akcie přidaly pouze tři procenta.

Dalším titulem, kterému by mohla stárnoucí populace dodat vítr do plachet, je softwarová společnost Phreesia. Firma se zaměřuje na analýzu a sběr dat týkajících se sociálních potřeb pacientů, automatizaci přijímacích procesů v nemocnicích a zpracování plateb od pacientů.

Phreesia zaujala Danielse zejména segmentem zpracování sociálních dat. „Je to nezbytný krok k tomu, abychom seniorům poskytli správná řešení, která potřebují k bezpečnému stárnutí,“ napsal a upozornil, že o data popisující sociální determinanty zdraví se začínají čím dál více zajímat i pojišťovny. Phreesia provede každý měsíc přes 270 tisíc screeningů, pomocí kterých tato data získává.

Výsledky za první čtvrtletí bude společnost zveřejňovat ve středu po uzavření obchodování. Analytici očekávají meziroční nárůst tržeb o téměř 14 % na 115 milionů dolarů. Akcie konkurenčních společností Premier a Privia Health po zveřejnění výsledků rostly, a to i přesto, že v případě Premier došlo k poklesu tržeb. Druhá jmenovaná firma naopak potvrdila růst a překonala očekávání analytiků.

Akcie Phreesie od začátku roku klesly o více než čtyři procenta. Momentálně se obchodují za 24,5 dolaru za kus. Za poslední rok vzrostly o sedm procent, ale na pětiletém horizontu ztrácejí přes osmnáct procent.