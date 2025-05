Představenstvo ČEZ si loni celkově vydělalo 194 milionů Kč, šéf Beneš 55 mil. Kč

Sedm členů představenstva energetické společnosti mělo v loňském roce celkové příjmy kolem 194 milionů korun. To je téměř o 60 milionů Kč více než za rok 2023. Nejvíc dostal šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který měl nárok na téměř 55 milionů korun. Vyplývá to z pozvánky na červnovou valnou hromadu společnosti, na kterou upozornil Ekonomický deník. Polostátní v loňském roce vydělal 30,5 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl téměř o tři procenta.



V nárůstu odměn se podle podniku poprvé projevila nová tříletá dlouhodobá výkonnostní složka, která nahradila akciový opční program po jeho ukončení v roce 2019. V hodnocení výkonnosti splnili všichni členové vedení podle zprávy své úkoly na více než 100 procent.



Nejvíce peněz dostal generální ředitel společnosti Daniel Beneš. Jeho roční příjem činil 54,9 milionu korun. Je to zhruba o 20 milionů více než předloni. Místopředseda představenstva Pavel Cyrani dostal 30,36 milionu Kč, ředitel divize finance Martin Novák si přišel na 29 milionů korun.



Ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač dostal 22,1 milionu Kč. Ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek získal za loňský rok téměř 20 milionu Kč a ředitelka sekce správa Michaela Chaloupková 19,99 milionu Kč. Přes 17,5 milionu korun připadlo Janu Kalinovi, který je služebně nejmladší - do představenstva nastoupil v roce 2021 a nahradil Ladislav Štěpánka. Bývalý člen vedení Štěpánek měl ještě loni nárok na 2,68 milionu korun za splnění výkonnostní složky z roku 2021.



Firma spolu s odměnami vedení zveřejnila také pozvánku na schůzi valné hromady podniku, která se uskuteční v pondělí 23. června v Praze. Na dividendách v ní společnost navrhuje rozdělit 80 procent z loňského očištěného zisku, který činil 31,8 miliardy korun. Navržená dividenda tak odpovídá 47 korunám na akcii. Akcionáři mohou podat vlastní protinávrh k dividendě. O konečné výši dividendy rozhodne valná hromada.



Skupina patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.