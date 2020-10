Čínský dovoz i vývoz v září výrazně rostly

Dovoz do Číny se v září zvýšil nejvíce v letošním roce a vývoz pokračoval v silném růstu spolu s tím, jak další obchodní partneři Číny uvolňovali koronavirová omezení. Přebytek bilance zahraničního obchodu činil 37 miliard USD (852,1 miliardy Kč) a výrazně zaostal za očekáváním analytiků, protože tempo růstu dovozu bylo výrazně vyšší, než vývozu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil čínský celní úřad.



Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali snížení přebytku obchodu na 58 miliard USD ze srpnových 58,93 miliardy USD. Meziročně však přebytek vzrostl o 6,6 procenta.



Vývoz v září stoupl meziročně o 9,9 procenta, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Tempo růstu mírně zrychlilo ze srpnových 9,5 procenta. Vysoký růst ukazuje, že čínští vývozci zažívají silné oživení po pandemii nemoci covid-19, která výrazně zasáhla objednávky ze zahraničí.



Spolu s tím, jak globální ekonomika zažívá restart, čínské firmy se snaží ukousnout co největší podíl na trhu, protože jejich konkurenti bojují se sníženou výrobní kapacitou. Nicméně někteří analytici varují, že vývoz by mohl brzy dosáhnout vrcholu, protože poptávka po ochranných pomůckách vyrobených v Číně ustupuje.



Dovoz do Číny vyskočil o 13,2 procenta. Vrátil se tak k růstu po srpnovém propadu o 2,1 procenta. Analytici čekali zvýšení dovozu jen o 0,3 procenta. Podle analytiků k tomu přispěla vládní podpora ekonomiky a to, že se podařilo dostat epidemii pod kontrolu. Pomohlo také nedávné posílení čínského jüanu, které je dobré pro dovoz a výdaje obyvatel.



Automobilky a další velcí průmyslový výrobci jsou nyní zpět na své běžné aktivitě, což pomohlo zvýšit dovoz železné rudy, mědi a dalších surovin. Dovoz těžil také z propadu cen ropy a dalších komodit.



Přebytek obchodu se Spojenými státy se snížil na 30,75 miliardy USD ze srpnových 34,24 miliardy USD. Vývoz do USA stoupl meziročně o 20,5 procenta. Dovoz se zvýšil o 24,5 procenta.



Čína se stala první velkou ekonomikou, která ve druhém čtvrtletí oživila na úroveň před koronavirem. Hrubý domácí produkt se zvýšil meziročně o 3,2 procenta a ekonomové očekávají, že tempo růstu ve třetím čtvrtletí dále zrychlilo, uvedla agentura AP.