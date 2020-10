ConocoPhillips koupí za 9,7 miliardy USD těžaře z břidlic Concho

Společnost koupí za 9,7 miliardy USD (224,9 miliardy Kč) amerického těžaře ropy z břidlic Concho Resources. Akvizice posune mezi největší těžaře v Permské pánvi, jedné z nejvýznamnějších oblastí těžby ropy v USA. Sloučená společnost také bude nevětším nezávislým těžařem ropy a plynu v zemi s těžbou více než 1,5 milionu barelů ropného ekvivalentu denně, oznámily dnes firmy.



Akvizice je další z řady konsolidací v ropném sektoru, který se potýká se slabou poptávkou a nízkými cenami pohonných hmot. Mnoho amerických těžařů z břidlic míří kvůli nízkým cenám ropy do ztrát a na rozdíl od poklesů trhu v minulosti mají i problémy se získáním nového kapitálu pro restrukturalizaci vysokého dluhu.



Akvizice se uskuteční formou výměny akcií. Za jednu akcii získají akcionáři Concho 1,46 akcie . To ohodnocuje jednu akcii Concho na 49,30 dolaru, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií představuje zisk 1,4 procenta. však upozornila, že ve srovnání s cenou z 13. října, kdy se objevila zpráva o možné dohodě, je to zisk 15 procent. Dohoda by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku.



Sloučená společnost bude mít hodnotu zhruba 60 miliard USD. Zásoby ropy v jejím vlastnictví by měly činit 23 miliard barelů ropného ekvivalentu.



Concho je pátým největším těžařem v Permské pánvi s těžbou 319.000 barelů denně. je předním producentem ropy z břidlic ve dvou jiných oblastech v USA, v Permské pánvi jeho těžba činí pouze 50.000 barelů denně.



Concho měla na konci června dlouhodobý dluh 3,9 miliardy USD a od roku 2018 nevykázala roční zisk. Ve druhém čtvrtletí prohloubila ztrátu na 435 milionů USD z loňských 97 milionů USD, napsaly agentury AP a Reuters.