Wall Street zakončila v plusu, GM +7 %

Americké akciové trhy zakončily dnešní obchodování v zelených číslech, když přidaly přibližně půl procenta. Impulzem pro pozitivní sentiment investorů byl zejména možný pokrok v jednání o novém fiskálním stimulu. Indexy se ale i tak nakonec na svých maximech neudržely a například S&P 500 uzavřel seanci "pouze" o 0,5 % výše na hladině 3443 bodů. Nedařilo se naopak dolaru, který vůči euru odepsal 0,5 % na úroveň 1,182 EUR/USD.

Dařilo se titulům z technologického sektoru, kde Alphabet posílil o 1,4 % navzdory zprávě, že americké ministerstvo spravedlnosti je připraveno společnost žalovat za zneužití svého dominantního postavení. zpevnil o 1,3 %, o 2,4 %, když před zveřejněním výsledků naopak odepsal rovné procento.

Nejlepší výsledek z celého indexu S&P 500 zaznamenala automobilka . Akcie přidaly 6,7 % poté, co firma oznámila investici 2 mld. USD do svých šesti továren včetně té v Tennessee, která by měla být již třetí výhradně na elektromobily. Podobně se vedlo i ropným titulům, kde Apache posílil o 6,1 %, o 4,7 % a Marathon Oil o 4,3 %.

Index Dow Jones zpevnil o 0,4 %, S&P 500 o 0,5 % a Nasdaq o 0,3 %.