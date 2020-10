Reuters: Biden by výrobcům aut asi zpřísnil pravidla emisí

Automobilky ve Spojených státech se připravují na zpřísňování emisních pravidel a na státní podporu využívání elektromobilů v případě, že v listopadových prezidentských volbách zvítězí kandidát Demokratické strany Joe Biden. Informovala o tom agentura Reuters.



Biden i jeho soupeř Donald Trump potřebují hlasy pracovníků v automobilovém sektoru ve státech, kde lze očekávat relativně vyrovnané volební výsledky, například v Michiganu či Ohiu. Oba kandidáti říkají, že chtějí, aby automobilový průmysl vytvářel více pracovních míst ve Spojených státech, místo aby tato místa vznikala v Mexiku nebo v Číně. Dál se ale přístup těchto politiků k automobilovému sektoru a dopravě liší, upozorňuje Reuters.



Předpokládá se, že Biden v případě zvolení začne mimo jiné pracovat na zrušení rozhodnutí Trumpovy administrativy o zmírnění norem pro spotřebu pohonných hmot a uhlíkové emise do roku 2025, které navrhl předchozí prezident Barack Obama. Automobilky by rovněž mohly čelit výrazně vyšším postihům v případě neplnění norem.



Bidenova politika by však mohla automobilkám v některých směrech také pomoci. Biden totiž slibuje nové daňové pobídky pro nákup elektromobilů a výrazné rozšíření sítě dobíjecích stanic.



Automobilový průmysl tradičně více přispívá na kampaně republikánských politiků. Odborový svaz pracovníků v automobilovém sektoru United Auto Workers (UAW), který má přes 400.000 členů, nicméně letos v dubnu opět podpořil prezidentského kandidáta demokratů. V předchozích prezidentských volbách ale skoro třetina členů UAW nerespektovala doporučení svazu, když hlasovala pro Trumpa, poznamenal Reuters.



Členové UAW jsou nyní skeptičtí k dohodám o volném obchodu a obávají se, že přechod k elektromobilům spolu s přísnějšími emisními normami pro nákladní a sportovně-užitkové vozy (SUV), které řada z nich vyrábí, povede k zániku pracovních míst.



Trump se snaží z těchto obav těžit. Podle Reuters nepravdivě tvrdí, že Biden podporuje zákaz automobilů s benzinovým pohonem. V nedávném rozhovoru v televizi Fox Business prezident prohlásil, že demokraté by chtěli, aby v každé rodině byl pouze jeden vůz a aby všechna auta měla elektrický pohon. Demokraté ale žádné omezení počtu aut na jednu rodinu nenavrhují, napsal Reuters.