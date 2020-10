Bloomberg: V závodě o zotavení vítězí auta

Automobilový trh v Evropě byl v září meziročně v mírném (3%) růstu. To je hra odložené poptávky. Stačí se zaměřit na detail prodejů, zajít do autosalónů se zeptat. Dostaneme jiný obrázek. Elektromobily s cenou o 50% vyšší než auta se spalovacími motory nemohou z podstaty spasit poptávku bez enormních dotací, na které se teď spoléhá. Udržet automobilový sektor je zbožné přání současných vlád do jehož plnění se budou sypat miliardy. Analytické zprávy se snaží jim přifukovat do zad.

dakalash