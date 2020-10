Pokračující boj s koronavirem se nelíbí akciím ani koruně

V centru pozornosti finančních trhů je možnost, že se ještě tento týden podaří najít shodu mezi americkou vládou a oběma komorami Kongresu na velkém fiskálním balíku. K němu se včera přiklonil i prezident Trump. K dojednání toho údajně stále zbývá mnoho, ale aspoň celková částka by už neměla být jádrem sporu. Teď půjde o strukturu plánovaných výdajů a samozřejmě také o podporu republikánů v Senátu, kteří velký stimul nechtějí.

Pokud by se podařilo před volbami dohodnout v této otázce, trhům by se daleko snáze překonávala rizika spojená s novým rozmachem koronaviru, který i v zámoří dostává stále ostřejší obrysy. Na druhou stranu i ve světle tohoto nepříznivého vývoje a blížících se voleb roste tlak na politiky, aby se znovu pustili do akce. Téma už značně uškodilo prezidentu Trumpovi, ale blokováním pomoci by riskovali i demokrati. Nyní bude zajímavé sledovat, jak se oběma stranám jedná, když současně stupňují negativní předvolební kampaň.

Koronakrize pak zůstává druhým klíčovým tématem, a to zvláště poté, co Evropa utahuje protiopatření stále dál. K částečnému vypnutí ekonomiky přistoupilo Irsko a tvrdá opatření čekají oblast Manchesteru. O zamčení zbytku Velké Británie se stále hovoří.

Soudě podle vývoje trhů z dnešního rána se tržní optimismus znovu krátkodobě vyčerpal. Akcie míří dolů, když hlavní evropské indexy padají už zhruba o procento. Dluhopisové výnosy zatím zůstávají nad včerejšími hodnotami, ale míří už dolů. Eurodolar si ovšem drží své zisky při aktuální pozici kolem 1,1855. Zlato je půl procenta v plusu.

Samostatnou kapitolou je domácí epidemiologická situace. Česko si tak trochu hraje vlastní ligu a podle vlády není zápas ještě u konce. Opatření jsou hodnocena jako nedostatečná, takže je velmi reálné, že postupnými kroky dojdeme až k vypnutí ekonomiky. To se nelíbí koruně, jež se začala v posledních dnech už trochu zotavovat. Dnes sledujeme její oslabení vůči euru na 27,18.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.2196 0.2949 27.2265 27.0886 CZK/USD 22.9595 0.0327 22.9595 22.8355 HUF/EUR 364.7314 0.1318 364.8300 362.0859 PLN/EUR 4.5887 0.4981 4.5887 4.5520

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8896 -0.0925 7.9097 7.8744 JPY/EUR 124.4095 -0.2286 124.8505 124.3622 JPY/USD 104.9405 -0.5977 105.3430 104.8830

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9088 -0.5151 0.9137 0.9082 CHF/EUR 1.0718 -0.1025 1.0739 1.0716 NOK/EUR 10.9315 -0.2355 11.0259 10.9016 SEK/EUR 10.3594 0.1587 10.3597 10.3205 USD/EUR 1.1855 0.2698 1.1870 1.1844

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4130 -0.3956 1.4192 1.4100 CAD/USD 1.3110 -0.1447 1.3113 1.3081