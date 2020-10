Euler Hermes:Počet insolvencí ve světě v r. 2021 stoupne o 31 procent

Počet insolvencí v příštím roce ve světě v příštím roce stoupne o 31 procent. Nové vlny šíření koronaviru jsou více viditelné v zemích, které postupně uvolnily krizová opatření. Po Evropě by další vlny šíření koronaviru měly postihnout také Afriku a Latinskou Ameriku. Proti tomu situace v Pacifické Asii by měla zůstat pod kontrolou. Vyplývá to ze studie přední světové úvěrové pojišťovny Euler .



"Od třetího čtvrtletí 2020 až do konce roku 2021 se neočekává normalizace situace okolo pandemie koronaviru, takže dojde k uplatnění strategie, která spočívá v alternaci mezi úplným uzavřením jednotlivých států (tzv. lockdown), případně přísnými opatřeními limitujícími povolenou vzdálenost osob, a mezi rozvolňováním těchto opatření v období, kdy budou počty nakažených opět pod kontrolou," uvedla Euler .



Současně se počítá s kolísáním ekonomické aktivity v důsledku střídání přísných opatření a jejich následovného rozvolňování. Cestování za hranice jednotlivých států bude podle studie omezeno až do roku 2022, kdy se předpokládá konec sanitární krize.



Globální insolvenční index společnosti Euler ukazoval v prvním pololetí pokles o sedm procent. Tento propad oficiálních registrací platebních neschopností pokračoval během léta ve většině zemí díky opatřením, která regulovala likviditu firem a díky změnám insolvenčních rámců, které byly vytvořeny za účelem poskytnutí větší časové rezervy a flexibility firmám před tím, než budou nuceny přistoupit k vyhlášení oficiálního bankrotu.



Ukončení dočasných podpůrných faktorů však povede k obratu tohoto trendu, a to již od třetího, případně posledního čtvrtletí tohoto roku. Obrat bude záviset na situaci v jednotlivých zemích a na zrychlování jejich ekonomik v prvním pololetí roku 2021. Globální insolvenční index Euler se však prudce zvedne ke konci roku 2021 (o 31 procent) ve všech regionech.



Euler je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny . Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V ČR působí od roku 1997.