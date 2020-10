Reuters: Po America First může přijít povzbuzení pro zahraniční trhy

Po čtyřech letech agendy pod vlajkou America First někteří správci majetku mimo Spojené státy potichoučku věří, že to bude zbytek světa, co po listopadových prezidentských volbách v USA zazáří.

Na vítězství Joea Bidena ukazuje několik průzkumů veřejného mínění. Investoři, kteří tipují velké investiční vítěze povolebního období, se pro případ Bidenova vítězství přiklánějí k aktivům jako rozvíjející se trhy nebo akcie evropských bank. Opatrní jsou naopak u trhů jako Rusko, kterých by se změna v Bílém domě mohla dotknout.

Vzmach hospodářského růstu USA doprovázený zvýšením korporátní daně, což se obojí čeká od Bidena, by mohly vytlačit kapitál z indexu S&P 500 na jiné trhy, obzvláště pokud bude počátkem příštího roku k dispozici vakcína proti koronaviru.

Pro rozvíjející se trhy by mohl být pozitivním bodem konsensus týkající se slabšího dolaru, ke kterému přispějí předvídatelnější zahraniční obchod a zahraniční politika Bidenova prezidentství.

Podle Valentijna van Nieuwenhuijzena, investičního ředitele ve správci aktiv NN IP, budou pro trhy klíčové vztahy mezi USA a Čínou.

„Biden nebude dále zvyšovat napětí, také se ale nebude agresivně stahovat. Očekávám stabilizaci vztahu spíše než jeho eskalaci, což bude výhodou pro trh a poskytne určitý další prostor zbytku světa,“ uvedl podle Reuters.

Mnoho investorů říká, že upřednostňují evropské cyklické tituly, tedy firmy, kterým se daří v prosperující ekonomice a mají zisky, když navyšování výdajů zvedá dluhopisové výnosy.

Cyklické akcie (ropné firmy, automobilky a banky) obvykle outperformují „růstové“ akcie, když se zvedají dluhopisové výnosy. Americkým trhům dominují růstové akcie, především technologie.





Případné Bidenovo vítězství by na geopolitické a bezpečnostní úrovni mohlo být rovněž bodem obratu „ve vztahu s Evropou,“ domnívá se analytik. Z takového vývoje by podle něj mohly profitovat evropští vývozci od Itálie po Francii a němečtí výrobci aut.

Na příklad index MSCI pro evropské automobilky, který by méně podléhal americkým clům za Bidena, svou výkonností překonal od června širší regionální akciový trh více než dvojnásobně.

Množství nejistoty je pro investory ale stále obrovské, protože průzkumy veřejného mínění mohou s blížícím se dnem D změnit směr.

Investiční ředitel společnosti Stanhope Capital Jonathan Bell navyšuje expozici na Asii. Bidenovo vítězství by podle něj bylo sice pozitivní, asijské trhy jsou ale dost odolné na to, aby ustály i překvapivé Trumpovo vítězství.

„Jestliže vyhraje Trump, mohli byste asi vydělat víc v USA….Asie bude ale pravděpodobně pořád profitovat. Zatímco pokud vyhraje Biden, americký trh na tom bude asi tak, jak se čeká, a Asie bude profitovat,“ uvedl Bell.

Pokud vyhraje Trump, mohly by být mezi vítězi společnosti, které by mohly profitovat z dalších škrtů korporátní daně, domnívají se správci fondů.

America First

Opatření pod hlavičkou Trumpovy agendy America First se často uvádějí jako příčina toho, proč se tak dramaticky snížily americké investice v zahraničí.

Čísla amerického ministerstvo obchodu ukazují, že americké přímé zahraniční investice (FDI) vzrostly loni o zhruba 94 miliard USD. To je méně než poloviny částky za rok 2015. Čisté toky do Evropy dosahovaly jenom 8,3 miliardy USD, zatímco v roce 2015 to bylo 152 miliard USD.

Klesly také americké investice do zahraničních akcií a dluhopisů. Účty s americkým domicilem, které sleduje poradenská společnost eVestment, vytáhly za poledních 5 let z evropských akcií zhruba 23 miliard USD, z akcií v Asii a Tichomoří 21 miliard a z akcií rozvíjejících se trhů 20 miliard.

Dirk Willer, globální šéf rozvíjejících se trhů v , odhaduje, že americké zahraniční odlivy se zotaví, pokud ustoupí řinčení obchodní války. A i kdyby se Biden držel tvrdého postoje vůči Číně, pravděpodobně bude méně chaotický.

Rozvíjející se vítězové

Přesvědčivé Bidenovo vítězství by podle investorů mohlo prospět především rozvíjejícím se trhům, což je oblast, které se prezidentování demokratických kandidátů daří historicky lépe.

Nyní by jim mohl pomáhat také slabší dolar a menší tlak na firmy, aby přesouvaly podnikatelské aktivity zpět do Spojených států. Ze změny imigrační politiky a obchodní politiky by mohly mít prospěch Latinská Amerika a především Mexiko.

Zisky pesa ale od počátku června, kdy se průzkumy převážily na stranu Bidena, byly na úrok ruského rublu.

Bidenovo vítězství by mohlo být špatnou zprávou pro Moskvu v podobě tvrdší americké administrativy a nižších cen ropy, pokud by Biden prosazoval svoji zelenou agendu.

„Stále existuje víc než dost důvodů k tomu, proč by Rusové mohli očekávat další sankce. Je tu Biden, který je více než ochoten Rusko potrestat,“ řekl šéf rozvíjejících se trhů ve společnosti Amundi Yerlan Syzdykov. Ten je vůči Rusku nyní investičně „opatrný“.

Zdroj: Reuters

Prezidentské volby v největší ekonomice světa bývají zásadním spouštěčem pro kapitálové trhy a pravidelně dokáží rozpoutat značné pohyby cen. Nejinak tomu pravděpodobně bude i letos. V Patria Finance Vás pro toto zajímavé období chceme podpořit ojedinělou nabídkou! Staňte se klientem či klientkou Patria Finance a nakupujte až do konce letošního roku americké akcie bez poplatků! Využijte výkyvů na trzích, které americké volby mohou opět provázet, a nakupujte akcie firem, jako jsou Apple, Tesla nebo Microsoft, až do Silvestra bez poplatků! Více informací ZDE.