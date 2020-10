ČEZ převede Počerady o tři roky dříve, cena byla navýšena na 2,5 miliardy

Skupina a Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy se dohodly, že Elektrárna Počerady spalující hnědé uhlí bude převedena za vyšší kupní cenu na Vršanskou uhelnou již na konci tohoto roku, k 31. 12. 2020. Převod elektrárny byl dohodnut již ve smlouvě z roku 2013, dosud však k němu mělo dojít 2. 1. 2024. Původní dohodnutá cena ve výši 2 miliard korun za převod v roce 2024 navýšena na současných 2,5 mld. Kč.



ČEZ a Vršanská uhelná se dohodly na urychlení prodeje uhelných Počerad s ohledem na nové emisní normy Evropské unie platné od poloviny 2021, které vyžadují na straně provozovatelů významné investice. Počerady jsou nyní nejstarší uhelnou elektrárnou , kdy první blok byl uveden do provozu před půlstoletím a elektrárna neprošla v posledních letech zásadní modernizací. tím zároveň reaguje na další zpřísnění cílů v oblasti snižování emisí CO2, které v první polovině letošního roku oznámila Evropská komise.



Souběžně s převodem dojde k ukončení stávající kupní smlouvy na nákup uhlí od Vršanské uhelné v objemu 5 mil. t/rok. Součástí dohody je i přístup ke kompletní produkci elektrárny Počerady v letech 2021-2023. Elektrárna dodá 5 TWh ročně za fixní cenu a tuto elektřinu bude prodávat na trhu.



ČEZ si ponechává v lokalitě Počerady moderní paroplynový blok o výkonu 880 MW, plynovou přípojku, přivaděč zásobující lokalitu vodou z řeky Ohře a další pozemky a počítá s dalším provozem i rozvojem této lokality.



Podle smlouvy z roku 2013, která ukončila mnohaleté spory ohledně dodávek uhlí z Vršanské uhelné, byla elektrárna Počerady prodaná k datu 2. 1. 2024. Do konce roku 2019 měl poslední opci na to, aby prodej odvolal. S ohledem na kroky Evropské Komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku tuto opci nevyužil. Za elektrárnu předanou Sev.en (dříve Czech Coal) měl získat pevně danou částku 2 miliardy korun. Ta se nyní v souvislosti s dřívějším převodem navýšila na 2,5 miliardy korun.

Zdroj: ČEZ