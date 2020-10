Minoritní akcionáři PFNonwovens mají dostat v rámci vytěsnění 719,50 Kč za akcii, souhlasí ČNB

Majoritním vlastníkem se stává s.r.o., které má základní jmění 10.000 Kč. Jelikož však sídlí v Lucembursku, tak ČNB musí držet hubu. Moc zemí na světě nemá takový zákon, který by umožňoval ukrást majetek bez kompenzace. Náhrada (odhadní cena) není kompenzace. Kompenzace je, když to někdo koupí za 800, protože je přesvědčen, že to za to stojí, tak mu to nikdo nemůže vyvlastnit za 720. Kompenzace by měla činit aspoň 50% z odhadní ceny. Kromě toho k existenci toho zákona vytěsnění není žádný důvod, kromě legalizace krádeže. Byl zdůvodňován obstrukcemi minirotních akcionářů na valných hromadách. To nemohli dát do zákona, že minoritní akcionáři nemohou na VH vystupovat, pokud nedají dohromady víc než 10% hlasů? Samozřejmě se mohou bránit soudně vždycky, pokud majoritní akcionář je chce čachry zbavit majektu jinak, tunelováním apod. Tyto čachry jsou však nebezpečné, proto prosadili vyvlastnění, proti kterému byli JEN komunisté. Divné, co?