Fed sazby nemění. Rostoucí ekonomika USA je silně pod hodnotami před pandemií

Americká centrální banka dnes ponechala úrokové sazby v blízkosti nuly. V doprovodném prohlášení Fed uvedl, že ekonomika roste, neblíží se však úrovním z doby před příchodem koronavirové pandemie.

Hlavní úrokovou sazbu ponechal měnový výbor FOMC podle očekávání trhu v rozpětí 0 % až 0,25 %, kde se nachází už sedm měsíců od mimořádného snížení z počátku pandemie. Zopakoval také, že na těchto úrovních sazba zůstane, dokud ekonomika nedosáhne plné zaměstnanosti společně s vyšší inflací.

„Ekonomická aktivita a zaměstnanost se nadále zotavují, zůstávají ale silněj pod svými úrovněmi z počátku tohoto roku,“ stojí také v dnešním prohlášení. Fed v něm také zopakoval, že je na podporu americké ekonomiky odhodlán použít všechny svoje nástroje. Fed také potvrdil, že bude nadále nakupovat americké vládní dluhopisy za nejméně 120 miliard dolarů měsíčně (2,7 bilionu Kč) a podle potřeby a vývoje ekonomiky využije další nástroje a programy. Cílem nákupů dluhopisů je stabilizace finančních trhů.

Za třetí čtvrtletí přišla z největší světové ekonomiky minulý týden oslňující čísla. Hrubý domácí produkt zaznamenal svou vůbec největší expanzi. Další směřování ekonomiky je ale otázkou, protože počet nových případů onemocnění Covid-19 narůstá a veřejní činitelé uvažují o omezeních, která by hospodářský růst mohla podkopat.

Jasno není ani na poli další rozpočtové pomoci. Starý Kongres a starý Bílý dům se v jednáních dostaly do mrtvého bodu a výsledky amerických prezidentských voleb se dál sčítají.

Aktuálnější pohled na to, jak rychle se daří americké ekonomice vrátit miliony nezaměstnaných kvůli pandemii zpět do práce, ukáže zpráva o vývoji nezaměstnanosti, kterou má zveřejnil ministerstvo práce v pátek. Kromě toho však Fed bude nyní čekat na to, zda volby vyhraje demokratický kandidát Joe Biden, který má zatím k vítězství blíže, nebo zda zůstane u moci současný republikánský prezident Donald Trump a co jejich vítězství bude znamenat v oblasti dalších vládních výdajů na pomoc lidem bez práce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.6782 -0.6499 26.8624 26.6202 CZK/USD 22.5580 -1.5236 22.9250 22.5050 HUF/EUR 359.0171 -1.0714 363.1583 357.5541 PLN/EUR 4.5314 -0.1809 4.5481 4.5064

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8131 0.1730 7.8401 7.7846 JPY/EUR 122.5050 0.0327 123.1557 122.3330 JPY/USD 103.5860 -0.8485 104.4670 103.5550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9005 -0.2984 0.9071 0.8996 CHF/EUR 1.0703 0.1272 1.0728 1.0684 NOK/EUR 10.8471 -0.7897 10.9735 10.8218 SEK/EUR 10.2746 -0.2301 10.3546 10.2672 USD/EUR 1.1826 0.8803 1.1861 1.1711

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3732 -1.5518 1.3994 1.3732 CAD/USD 1.3044 -0.7147 1.3178 1.3029

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Zdroje: Reuters, CNBC, ČTK, Patria.cz