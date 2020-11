Nejednoznačné čtvrteční obchodování v USA

Dnešní obchodní den v USA neměl v úvodu jasný směr a to se v podstatě nezměnilo až do samého závěru obchodování. Mimo horší data z trhu práce dnes nebylo mnoho kurzotvorných zpráv. V poslední době jsme svědky určitého přeskupení trhu, respektive spíše vnímání investorů. Během koronakrize se zdálo, že "jistota" je Nasdaq , tedy technologické akcie. Naopak vše spojené s útlumem poptávky kvůli viru bylo doslova toxické a rozumný investor se podobných akcií raději nedotýkal (typicky aerolinky). Po zprávách z posledních dní ohledně vakcíny na obzoru se však situace výrazně změnila. Investoři začali vybírat zisky z technologií a doslova se vrhli na ta nejrizikovější aktiva na akciovém trhu. Bude tento trend pokračovat? Osobně jsem názoru, že investoři se opět začnou vracet do technologických akcií, protože věřím, že tomuto odvětví se bude dařit při lockdownech ale i při oživení ekonomiky. Mírnou korekci z posledního týdne tedy využívám k novým nákupům.

Nejlépe se dnes dařilo energetickému sektoru (Exxon Mobile +0,5 %, +1,7 %, +4 %). Dobře se vedlo i technologickému sektoru (Alphabet +1 %, +3,6 %, +0,6 %, Alibaba +1,6 %). Posiloval i bankovní sektor (Citigroup +2,1 %, +4,5 %). Naopak nejslabším článkem dne byly telekomunikace (AT&T -1,2 %, -0,2 %)