Zásah ve slovenské Pentě: Policie zadržela pro podezření s korupce a praní špinavých peněz spolumajitele Haščáka

Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta obvinění Haščáka i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala a slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že o policejním postupu nemá bližší informace.



"Policejní zásah v prostorách naší firmy, jakož i vznesení obvinění proti spolumajiteli Penty J. Haščákovi považujeme za neopodstatněné a nepřiměřené," uvedla Penta v prohlášení.



Zároveň informovala, že Haščák se dnes zúčastnil plánovaného výslechu, který se měl týkat vyšetřování přibližně pět let starého podezření z trestné činnosti z údajného nelegálního obchodování s nahrávkami z kauzy Gorila. Penta sdělila, že po tomto výslechu bylo proti Haščákovi vzneseno obvinění, které neupřesnila. Firma uvedla, že Haščák během více než osmi let vyšetřování kauzy Gorila s policií plně spolupracoval. Zásah ozbrojených policistů ve svých prostorách Penta kritizovala jako "nepřiměřenou a neopodstatněnou demonstraci síly".



Kromě jednoho z nejbohatších Slováků Haščáka policie podle portálu Aktuality.sk obvinila i bývalého ředitele kontrarozvědky slovenské civilní tajné služby (SIS) Ľubomíra Arpáše a jeho choť, která v minulosti rovněž pracovala pro tajnou službu.



Portál Aktuality.sk napsal, že Arpáš vynesl z SIS nahrávky z odposlechů bytu, kde se Haščák setkával s politiky a úředníky a kde se hovořilo o provizích či úplatcích. Nahrávky prý Arpáš prodal Haščákovi tak, že Arpáš spolu s chotí založili společnost, která dostala od jedné z Haščákových firem 194.000 eur (pět milionů korun) za fiktivní analýzy a poradenské služby. Arpáš v minulosti tvrdil, že informace a analýzy odevzdával někdejšímu šéfovi tajné policie StB v komunistickém Československu Alojzi Lorencovi, který spolupracoval s Pentou.



Penta v dnešním prohlášení uvedla, že Haščák "zásadně odmítá jakékoliv nelegální počínání" v souvislosti s Arpášovými aktivitami a "podnikne veškeré právní kroky na svoji ochranu".



Slovenská média informovala, že Haščáka policisté odpoledne přivezli do budovy Penty. Podle zveřejněných fotografií neměl na rukou pouta. Předtím do sídla finanční skupiny vstoupili policisté vyzbrojeni samopaly.



Nahrávka o délce zhruba 39 hodin z odposlechů v aféře Gorila unikla do slovenských médií loni. V roce 2018 ji zajistila slovenská policie při domovních prohlídkách stíhaného podnikatele Mariana Kočnera.



Korupční aféra Gorila vypukla na konci roku 2011, kdy na internet unikly dokumenty s názvem Gorila, které podle nepotvrzených informací vypracovala SIS na základě odposlechů bytu v širším centru Bratislavy. Kauza se týká podezření z uplácení politiků a vysokých úředníků Pentou výměnou za její vliv na privatizaci a na chod některých podniků. Penta nekalé jednání v případu od začátku popírá.



Na vyšetřování aféry Gorila dohlížel speciální prokurátor Dušan Kováčik, kterého policie letos v listopadu obvinila podle dostupných informací v jiných kauzách z korupce, zneužití pravomocí a dalších trestných činů a soud ho poslal do vazby. Například bývalý šéf vyšetřovacího týmu Gorila si v minulosti stěžoval, že Kováčik neschválil některé plánované úkony.