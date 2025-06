Slovenské ministerstvo financí výrazněji zhoršilo výhled růstu ekonomiky země

Slovenské ministerstvo financí zhoršilo výhled letošního růstu ekonomiky Slovenska na 1,3 procenta. Dosud úřad očekával, že hrubý domácí produkt (HDP) na Slovensku stoupne o 1,9 procenta. Ministerstvo financí to dnes oznámilo v tiskové zprávě.



"Nejnovější odhad už plně zohledňuje možné negativní dosahy zavedení cel ze strany USA a oslabení investiční aktivity plynoucí z globální nejistoty," uvedlo ministerstvo.



Slovenská ekonomika letos podle odhadů vykáže vyšší růst než celá eurozóna, do které patří i Slovensko. Země podle odhadu bude čelit zpomalení exportu i nižším investicím ze strany soukromých firem.



Na příští dva roky ministerstvo financí očekává zlepšování hospodářské situace Slovenska. Například v roce 2026 předpokládá růst HDP o 1,6 procenta.



Letos by se daňové příjmy státu měly zvýšit meziročně o 8,1 procenta. Z toho polovinou se na tomto nárůstu bude podílet vládní konsolidační balíček, který zejména zvýšil některé stávající daně nebo zavedl daně nové. V dalších letech slabší výkon ekonomiky bude tempo růstu daňových příjmů ale tlumit.



Už minulý týden výhled letošního růstu ekonomiky Slovenska opět zhoršila tamní centrální banka (NBS). Nově počítá s tím, že HDP stoupne o 1,2 procenta, zatímco dosud očekávala růst o 1,9 procenta.